Подарок на день рождения: Андрей Лунин попал в основу Реала на финал Клубного чемпионата мира

Украинский вратарь впервые в карьере выходит в старте на финальный поединок. У Андрея с командой есть хорошие шансы выиграть пятый трофей на КЧМ.

Уже сегодня 11 февраля определится новый победитель Клубного чемпионата мира по футболу. В битве за трофей сойдутся мадридский Реал из Испании и Аль-Хиляль из Саудовской Аравии.

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В преддверии матча наставник "бланкос" Карло Анчелотти объявил стартовый состав. Ожидается, что с первых минут на поле появится украинский кипер Андрей Лунин. Напомним, что основной вратарь Реала Тибо Куртуа получил травму и не уехал на турнир в Марокко.

: Лунин – Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Камавинга – Чуамени, Кроос, Модрич, Вальверде – Винисиус, Бензема.

Начало финала Клубного чемпионата мира-2023 назначено на 21:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча Реал – Аль+Хиляль состоится на онлайн-платформе Megogo.

Напомним, что в полуфинале турнира Реал разгромил Аль-Ахли из Египта (4:1). Лунин провел всю игру и пропустил только по пенальти, совершив при этом четыре сейва.

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Реал является рекордсменом Клубного чемпионата мира. Мадридская команда выигрывала этот турнир четыре раза (2014, 2016, 2017 и 2018). В свою очередь Аль-Хиляль дважды занимал четвертое место.

. Сегодня, 11 февраля, Андрей Лунин празднует свой 24-й день рождения. Именно в такой праздник украинец получил право выйти в основу на финал КЧМ и подарить себе трофей.