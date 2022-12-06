Ломаченко поздравил защитников с Днем ВСУ и столкнулся с критикой от украинцев

Во вторник, 6 декабря, на Украине отмечают день Вооруженных Сил. Украинские спортсмены со словами благодарности и поддержки поздравляют мужественных военных.

Одним из первых украинских защитников поздравил боксер Василий Ломаченко. Спортсмен с 24 февраля вернулся в Украину и вступил в территориальную оборону родного Белгород-Днестровского.

Все видят Вашу мощь: Зеленский с передовой поздравил украинских защитников с Днем ВСУ

Поздравил с праздником и получил "на орехи" от украинцев

Выдающийся боксер выложил фотографию наших военных. Все бы ничего, если бы на фотографии поздравления не было языком, на котором говорит оккупант.

Ломаченко коротко подписал фотографию, но тоже на русском и в традиционном для него стиле.

С праздником! Ангела-хранителя! С Богом!,

– написал боксер.



Ломаченко поздравил с Днем ВСУ / Скриншот по инстаграмма боксера

Его подписчики разделились на два лагеря. Были те, кто поблагодарил боксера за поддержку, а были и в который раз подверг критике неоднозначную позицию и религиозные взгляды Василия относительно России.

Реакция фанатов на поздравление Ломаченко

"Удивительно, что это не российский спецназ";

"Василий, зачем всюду приписывать Ангела Охранника? Ну что нельзя поздравить нормально?";

"Вася, а почему не государственной?";

"Спасибо, что хоть на этот раз не выложил русских бомжей (спецназ)".

Интересно, что всего три дня назад Ломаченко выложил на своей странице в инстаграмме фото из процесса выпечки просфуры – маленького литургического хлеба. Боксер обозначил локацию Киево-Печерская лавра, где недавно прошли обыски.

Чего там только не нашли – факты развращения несовершеннолетних, прославление российской агрессии, распространение российской пропаганды, государственные награды от страны-агрессора, российские паспорта и многое другое.

После чего в Украине фактически запретили работу УПЦ МП как представляющей угрозу национальной безопасности и суверенитету нашего государства. Но, похоже, Ломаченко это не пугает.