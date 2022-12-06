Одним із перших українських захисників привітав боксер Василь Ломаченко. Спортсмен із 24 лютого повернувся в Україну та вступив у територіальну оборону рідного Білгород-Дністровського.

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Привітав зі святом та отримав "на горіхи" від українців

Видатний боксер виклав світлину наших військових. Все б нічого, якби на світлині вітання не було мовою, якою говорить окупант.

Ломаченко коротко підписав світлину, але теж російською мовою та у традиційному для нього стилі.

Зі святом! Янгола-охоронця! З Богом!,

– написав боксер.



Ломаченко привітав із Днем ЗСУ / Скриншот із інстаграму боксера

Його підписники розділились на два табори. Були ті, хто подякував боксеру за підтримку, а були і ті, хто вкотре розкритикував неоднозначну позицію та релігійні погляди Василя щодо Росії.

Реакція фанатів на привітання Ломаченка

"Дивно, що це не російський спецназ";

"Василь, навіщо усюди приписувати Ангела Охоронця? Ну що не можна привітати нормально?";

"Вася, а чому не державною?";

"Дякую що хоч цього разу не виклав руских бомжів (спецназ)".

Цікаво, що лише три дні тому Ломаченко виклав на своїй сторінці в інстаграмі фото з процесу випікання просфури – маленького літургійного хліба. Боксер позначив локацію Києво-Печерська лавра, де нещодавно відбулись обшуки.

Чого там тільки не знайшли – факти розбещення неповнолітніх, прославляння російської агресії, поширення російської пропаганди, державні нагороди від країни-агресора, російські паспорти та багато іншого.

Після чого в Україні фактично заборонили роботу УПЦ МП як такої, що становить загрозу національній безпеці та суверенітету нашої держави. Але, схоже, що Ломаченка це не лякає.