Пусть лучше нас дисквалифицируют: Сабо призвал отказаться от матчей отбора Евро-2024

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского Динамо Йожеф Сабо прокомментировал решение Минмолодежьспорта. Опытный специалист призвал к радикальным действиям в случае участия Беларуси в отборе Евро-2024.

Министерство молодежи и спорта запретило украинским национальным командам участвовать в турнирах с участием россиян и белорусов. Сборная Украины по футболу уже стартовала в отборе к Евро-2024, в котором играет команда Беларуси, поэтому, согласно приказу, "сине-желтые" должны прекратить выступления.

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Сабо: Играть с белорусами в одном турнире нельзя

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо полностью поддержал решение правительства. По его мнению, национальная сборная Украины должна прекратить участие в отборе Евро-2024, поскольку там играют белорусы.

"Я считаю, что если в отборе на Евро-2024 будет играть Беларусь, то мы не должны там участвовать. Лукашенко и его пособники – такие же бл*ди и подонки, как и россияне. Я не всех белорусов имею в виду, а тех , кто против нас воюет. Лукашенко отдал Беларусь в пользование России. Белоруссии уже нет, там Россия-2.

Выходит, что в соревнованиях принимает участие Россия-2. Подождите, скоро российские футболисты примут белорусское гражданство и будут спокойно себе играть. Они все хитрожопые, всячески придумывают, как обойти запреты.

Пусть лучше нас дисквалифицируют, но играть с белорусами в одном турнире нельзя. Будем тогда играть товарищеские матчи. Я даже своим детям и внукам сказал: "Пока я жив, вы никогда не будете дружить и общаться с россиянами и белорусами", – сказал Сабо.

На МОК, ФИФА и УЕФА надежды нет

Украине необходимо заручиться поддержкой европейских стран и потребовать отстранения Беларуси.

Нам нужно поднимать шум в Европе и заручиться поддержкой стран ЕС. Только Европа может помочь нам. На МОК, ФИФА и УЕФА надежды нет. Там сидят все продажные, продавшиеся за деньги "Газпрома",

– заявил Сабо.

В случае развития худшего сценария, УАФ не стоит приглашать на должность главного тренера сборной Реброва.

Конечно, если сборная Украины не будет участвовать в международных турнирах, то Ребров сюда не пойдет. Что ему делать тогда? Но если мы будем играть, то я хочу видеть во главе нашей сборной Реброва. Нам не нужен иностранец. Ребров доказал, что он квалифицированный тренер, он не с улицы пришел. Но если мы снимемся с квалификации Евро, то Реброва приглашать не стоит,

– рассказал экс-наставник "сине-желтых".

Отметим, что в случае отказа от участия в квалификации Евро-2024, Украинская ассоциация футбола получит бан от УЕФА и ФИФА. Украина не будет получать средства на развитие футбола, а клубы не будут участвовать в еврокубках. Такие действия нанесут больше вреда, чем пользы. Поэтому нужно взвесить все риски, прежде чем принимать трудные решения.