Разгромом доволен: Зозуля потролил клуб, фаны которого обвиняли его в нацизме
Источник:Инстаграм Романа Зозули
Роман Зозуля отреагировал на поражение Райо Вальекано, в составе которого он так и не успел дебютировать. "Пчелы" получили от мадридского Атлетико семь голов.
В 3-м туре испанской Ла Лиги Райо Вальекано принимал на своем поле мадридский Атлетико. Подопечные Диего Симеоне поиздевались над "пчелами".
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Карма сработала
Бронзовый призер прошлого чемпионата заставил вратаря Райо Вальекано семь раз вытаскивать мяч из сетки ворот. На избиение своей бывшей команды отреагировал Роман Зозуля.
Экс-форвард сборной Украины опубликовал в своем Instagram результат поединка и добавил смайлики. Очевидно, что избиение Райо Вальекано очень порадовало Зозулю.
Реакция Зозули на поражение Райо Вальекано / instagram.com/zozulyaroman
Конфликт Зозули с фанами Райо Вальекано
- Напомним, что в феврале 2017 года было объявлено, что Роман Зозуля на правах аренды станет игроком Райо Вальекано. Однако ультрас "пчел" выступили против трансфера украинца, обвинив его в нацизме. В итоге клуб отказался от Зозули.
- Фаны Райо Вальекано не успокоились на этом. Когда Зозуля в составе Альбасете играл против Райо, болельщики выкрикивали в адрес форварда оскорбительные слова.
- Отметим, что Роман Зозуля, начиная с 2014 года, активно помогает украинской армии. Из-за активной проукраинской общественной позиции леворадикальные ультрас Райо Вальекано называли Зозулю нацистом. Их нарративы были скопированы из российской пропаганды.