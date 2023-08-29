В 3-м туре испанской Ла Лиги Райо Вальекано принимал на своем поле мадридский Атлетико. Подопечные Диего Симеоне поиздевались над "пчелами".

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Карма сработала

Бронзовый призер прошлого чемпионата заставил вратаря Райо Вальекано семь раз вытаскивать мяч из сетки ворот. На избиение своей бывшей команды отреагировал Роман Зозуля.

Экс-форвард сборной Украины опубликовал в своем Instagram результат поединка и добавил смайлики. Очевидно, что избиение Райо Вальекано очень порадовало Зозулю.

Реакция Зозули на поражение Райо Вальекано / instagram.com/zozulyaroman

Конфликт Зозули с фанами Райо Вальекано