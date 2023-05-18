Ответственность за сотрудничество с агрессором: Саладуха предложила альтернативу бойкоту ЧМ

Народный депутат Украины Ольга Саладуха отреагировала на бойкот чемпионата мира-2023 по тхэквондо. Международные спортивные федерации не слишком переживают из-за отсутствия украинских атлетов.

Сборная Украины по тхэквондо пропустит чемпионат мира-2023 через допуск россиян и белорусов. Среди делегации страны-агрессора по традиции нашлось место военнослужащим.

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Демарши сборных не влияют на ситуацию

Бронзовый призер Олимпийских игр-2012, а ныне народный депутат Ольга Саладуха прокомментировала очередной бойкот Мундиаля. По мнению бывшей легкоатлетки, международные спортивные федерации устраивает отсутствие украинцев на турнирах. Так что нельзя оставлять ситуацию без реакции.

"Сборная Украины по тхэквондо пропустит чемпионат мира из-за допуска россиян и белорусов. Это очередная наша национальная сборная, которая бойкотирует масштабные международные соревнования из-за участия там агрессоров. Как видим, предыдущие демарши сборных по разным видам спорта на ситуацию существенно не влияют. Нет украинцев – нет проблемы?! Так, очевидно, считают разные "не чистые на руку и совесть" федерации, организаторы.

Что интересно, в мировом первенстве примут участие и российские военнослужащие. Аналогичная ситуация имела место и на чемпионате мира по дзюдо, где под нейтральным флагом также участвовали россияне, причастные к армии. Все это несмотря на соответствующие рекомендации международным федерациям от МОК", – отметила Саладуха.

Допуск россиян является поддержкой убийств и разрушений в Украине

Народный депутат Украины считает, что чиновники федераций, допустивших россиян и белорусов, должны нести ответственность.

"Должны на уровне всех ведомств вмешиваться в ситуацию, помогать украинским федерациям убеждать организаторов таких соревнований во вредности их позиции. Допуск россиян, белорусов, особенно военных из этих государств даже под нейтральным флагом является поддержкой убийств и разрушений в Украине. И ответственность за это должен ощутить каждый спортивный функционер в мире, который выбирает сотрудничество с агрессором, а также требует пояснений по сути позорной ситуации от МОК, международных федераций.

Потому что просто молча терпеть бойкот соревнований украинцами – это ослаблять наше спортивное будущее, которое и так страдает от российской агрессии. Буду инициировать рассмотрение соответствующего вопроса на ближайшем заседании Комитета ВР по молодежи и спорту. Будем с коллегами определять механизмы, как помогать украинским спортсменам побеждать, а не избегать соревнований!

Наше будущее – в нашей силе и победе на всех фронтах!", – написала Саладуха в Facebook.

Напомним, что украинские спортсмены бойкотировали чемпионат мира по дзюдо, состоявшемся в Катаре. Организаторы соревнований не слишком волновались отсутствием украинцев, зато радовались возвращению представителей страны-агрессора. Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер заявил, что благодаря допускам россиян они оказались на соревнованиях, а не на фронте.