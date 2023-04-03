Угрожают СБУ: Минмолодежьспорт отреагировало на запрет спортсменам соревноваться из-за россиян

Министерство молодежи и спорта Украины официально опубликовало комментарий по поводу запрета для украинских спортсменов соревноваться на турнирах, куда допустили российских и белорусских атлетов.

Еще 30 марта во время заседания правительства было принято то, что министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов назвал "протокольным решением". За ним украинские спортсмены не могут соревноваться на тех турнирах, куда допустили представителей России и Беларуси. Правда, на сайте КМУ это "решение" в тот день так и не было опубликовано. Как и на сайте Минмолодежьспорта или НОК Украины. При этом что это решение было принято по предложению Вадима Гутцайта – руководителя Министерства молодежи и спорта президента Национального олимпийского комитета Украины.

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Лишь на следующий день депутат и спортсмен Жан Беленюк опубликовал фотографию выписки из протокола, где указывалось, что "Минмолодежьспорта вместе с заинтересованными органами проработать вопрос о лишении федераций статуса национальных в случае участия спортсменов, являющихся их членами, в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации, Республики Беларусь и внести в установленном порядке Кабинету Министров согласованные предложения". То есть прямого запрета на участие в соревнованиях нет. Но за это участие федерации могут быть наказаны.

Лишь 3 апреля на сайте Минмолодежьспорта смогли впервые опубликовать хоть какую-то официальную информацию по этому поводу. Там подтвердили, что они разработали проект постановления Кабинета Министров Украины, которым вносятся изменения в положение о предоставлении спортивным федерациям статуса национального. А также основания для лишения такого статуса. Все потому, что до этого чиновники не могли лишить федерацию статуса национальной, если ее спортсмен принял участие в соревнованиях, где были представители стран-агрессоров.

"Проектом постановления, в частности, предусматривается возможность лишения всеукраинской спортивной федерации статуса национальной в случае участия спортсменов, являющихся членами соответствующих спортивных федераций, в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и Республики Беларусь", – говорится в сообщении на сайте Минмолодежьспорта.

Важно! Одной из ключевых особенностей статуса национальной является то, что эти спортивные федерации получают государственную поддержку и финансовое обеспечение участия национальных сборных команд по видам спорта в международных мероприятиях.

В этом же сообщении министерства решили и прибегнуть к угрозам федерациям и спортсменам.

"Минмолодежьспортом вместе со Службой безопасности Украины прорабатывается вопрос применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к спортивным федерациям и ее членам за совершение ими действий, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы интересам общества и государства", – заявили в Минмолодежьспорте.

В то же время "Минмолодежьспортом прорабатывается вопрос поддержки национальных федераций по видам спорта, в отношении которых международной федерацией могут быть применены штрафные санкции за неучастие в международных соревнованиях".