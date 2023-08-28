Романчук со слезами на глазах отреагировал на серебро своей любимой Бех-Романчук: незабываемые фото

Марина Бех-Романчук возвращается с чемпионата мира-2023 по венгерскому Будапешт не с пустыми руками. Легкоатлетка принесла Украине одну из двух наград престижного старта.

Марина не слишком удачно выступила в прыжках в длину. За то реабилитировалась в тройном прыжке, где завоевала "серебро". В этой дисциплине на ЧМ-2023 Бех-Романчук уступила лишь венесуэлке Юлимар Рохас, показавшей на 8 сантиметров лучший результат, чем украинка, сообщает 24 Канал.

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Слезы счастья на глазах титулованного пловца

Легкоатлетка из Хмельницкого прыгнула на 15 метров и до последнего была на первом месте. Вместо этого Рохас лишь в последней попытке показала 15,08 и сдвинула Марину с первой позиции.

Бех-Романчук стала второй в тройном прыжке на чемпионате мира-2023 в Будапеште. Сначала показалось, что Марина расстроилась потерянному "золоту", но через несколько секунд на ее лице появилась неистовая улыбка.

Вместе с ней эмоции радости разделили ее семья, тренеры и другие легкоатлеты сборной Украины, которые с трибун болели Мариной. Больше всего следует выделить реакцию на "серебро" Марины ее мужа и титулованного пловца Михаила Романчука.

Двухкратный призер Олимпиады-2020 в Токио не смог сдержать слез, как и большинство фанатов Бех-Романчук у своих экранов.

После чего Марина оказалась в объятиях любимого. Такая поддержка родных, особенно второй половинки лишь добавляет воодушевления и жажды победы и тройки призеров.

Очень милые фото звездной спортивной пары уже разлетелись соцсетями.

Напомним, что в сентябре 2018 года Михаил и Марина поженились.

Отметим, что серебро Марины стало первой наградой Украины на ЧМ-2023 в Будапеште. 27 августа Ярослава Магучих стала принесла нашей стране еще и золотую медаль, став чемпионкой мира по прыжкам в высоту.

Украина закончила чемпионат мира с двумя местами на пьедестале.