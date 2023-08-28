Уже традиционно почти все украинские медальные надежды были на плечах наших прыгунок в высоту и длину. Легкоатлетки оправдали ожидания своих поклонников. Марина Бех-Романчук, выступавшая сразу в двух дисциплинах, завоевала "серебро" в тройном прыжке. А Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту и получила олимпийскую лицензию в Париж-2024.

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Бех-Романчук: Надеюсь, что я вдохновлю вас к чему-то большему, вдохновлю не останавливаться и верить в себя

Интересно, что в финале прыжков в высоту соревновалась другая украинка Ирина Геращенко, ставшая пятой с результатом 1,94 метра.

Наши девушки похвастались наградами в своих соцсетях. Как всегда, Бех-Романчук очаровала красивыми фотографиями с заслуженной медалью ЧМ-2023.

Марина назвала серебряную награду красавицей и призналась, что очень счастлива, что попала в тройку призер престижного старта. Уроженка Хмельницкого реабилитировалась за свое выступление в прыжках в длину, которое произошло перед тройным.



Марина Бех-Романчук с "серебром" ЧМ-2023 / Фото легкоатлетки

Спортсменка заверила, что публика видит только выступление атлета на соревнование. Но сколько тяжелой работы сделано до того, чтобы получить такую желанную награду. Марина рассказала в инстаграмме о своем сложном пути к этой медали чемпионата мира, несмотря на травму.

Мало кто видит и знает, какой путь проходит каждый профессиональный спортсмен! И я, конечно, не исключение! Мой путь к медали в этом году был по своему сложен, он испытал меня с самого начала… Травма, преждевременное окончание зимнего сезона, и полное отсутствие желания что-то делать. Даже в самый трудный момент я нашла позитив и поверила в него! Наверное, именно с этого момента я не хотела больше останавливаться,

– написала серебряный призер ЧМ-2023.

Счастливая Бех-Романчук призналась, что этот год изменил ее, ее окружение, но некоторые вещи остались неизменными – это желание добиться своего.

Также прыгунья в длину рассказала о поддержке, без которой всего этого не было. Марина отметила, что эта награда в Будапеште это отражение труда, желаний, слез, испытаний, веры и поражений. И она по-своему ценна и важна для нее.

"Я имела и имею лучшую поддержку моих самых родных людей, моей команды, моих друзей, которые иногда верят в меня больше, чем я сама в себя! Вы поддерживали меня в эти сверхтяжелые последние недели перед соревнованиями и помогли мне преодолеть боль и сомнения", – добавила спортсменка.



Марина Бех-Романчук – серебряная призерка ЧМ-2023 / Фото легкоатлетки

Подытожила свой мощный пост Марина словами благодарности всем, кто ее поддерживал, кто прислал теплые слова поздравлений и разделил с нее этот счастливый момент. Бех-Романчук надеется, что своим выступлением она вдохновила всех к чему-то большему, ведь все только в наших руках.

На самом деле очень много мнений и очень многое хочется сказать, но так трудно подобрать слова и оставить их под этим постом. Я только хочу добавить "СПАСИБО" за приветствие, поддержку и за то, что разделили со мной эти невероятные моменты. Надеюсь, что я вдохновлю вас к чему-то большему, вдохновлю не останавливаться и верить в себя. Мы можем все! Всё в наших руках. Просто мечтайте, работайте, оставайтесь людьми и желаемое станет реальным,

– мотивационно закончила публикацию Марина.



Серебряная медаль ЧМ-2023 Марины Бех-Романчук / Фото легкоатлетки

Напомним, что в тройном прыжке Бех-Романчук показала результат 15 метров. Марина уступила всего 8 сантиметров Юлимар Рохас, которая и в итоге стала чемпионкой мира-2023. Интересно, что венесуэлка опередила украинку только благодаря качественной последней попытке.

Тройку призером ЧМ замкнула кубинка Леянис Перес Эрнандес, которая показала всего на 4 сантиметра худший результат, чем Бех-Романчук.