Футбольный клуб Минай стал настоящим примером, как прогонять россиян из цивилизованных стран. Голкипер команды Александр Бандура заверил, что народ России не имеет права на существование.

Все хорошо помнят недавнюю потасовку между футболистами минаю и российского Шинника. Тогда украинцы вступились за персонал перед российским "быдлом". Россияне, как крысы, первыми стали убегать из гостиницы.

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Однако русские военные продолжают удивлять своими зверскими поступками на передовой. 6 марта мир всколыхнуло видео казни украинского военнопленного, без оружия, оказался на временно оккупированной территории. На "быковку" россиян, тот ответил "Слава Украине!". За что был расстрелян.

Бандура: Нам противостоит армия бесчеловечных

Спортивный мир отреагировал на этот жуткий поступок россиян. Исключением не стал голкипер Минаю Александр Бандура.

Видео казни нашего героя видел уже каждый украинец. Никогда не забудем и не простим решим ни это, ни другое кровавое преступление, совершённое на нашей земле. Нам противостоит армия бесчеловечных. Каждый день россияне доказывают, что не имеют права на существование,

– сказал Бандура.

Футболист вспомнил о начале боевых действий на Донбассе и аннексии Крыма.

С 20 февраля 2014, когда россияне преступно захватили Крым, они начали сеять на нашей земле только смерть и разрушение. У нас самая сильная армия. А наши военные – герои не только Украины, но и всего цивилизованного мира! Мы полагаемся на них и верим в победу. Герой Слава! Героям Слава!,

– ответил голкипер Минаю.

Минай борется за сохранение прописки в УПЛ. Закарпатский клуб с 14 очками идет на предпоследнем 15 месте.

Что известно о карьере голкипера Александра Бандуры