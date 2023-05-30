Неприятный прецедент: Федерация тенниса Франции решила не наказывать Джоковича за надпись о Косово

Звезда мирового тенниса Новак Джокович отметился политическим заявлением во время Ролана Гарроса. Однако Федерация тенниса Франции решила не обращать внимание на провокационные действия сербского теннисиста.

Третья ракетка мира Новак Джокович после победы над Александром Ковачевичем решил развернуть политическую полемику, написав на видеокамере: "Косово – сердце Сербии. Остановите насилие". Спортсмен воспользовался своей публичностью для политических заявлений, хотя сам так не считает.

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Решили закрыть глаза на провокацию

На послематчевом брифинге Джокович объяснил свое поведение. Теннисист рассказал, что его отец родился в Косово, поэтому решил поддержать сербский народ.

Федерация тенниса Франции (FFT) опубликовала короткое заявление после того, как раздались призывы наказать Джоковича.

Не существует официальных правил на турнирах Грендслем по поводу того, что игроки могут или не могут говорить. FFT не будет делать никаких заявлений и не будет занимать никакой позиции по этому поводу,

– заявили в организации.

Отметим, что провокационное поведение теннисиста прокомментировал бывший министр иностранных дел Косово Петрит Селими, проведя параллель с россиянами.

"Итак, если российский игрок завтра напишет: "Крым и Донбасс — это сердце России. Прекратите насилие", это будет круто?", – написал Селими в Twitter.

Напомним, что на политическое заявление фаворита Ролан Гарроса отреагировали Александр Долгополов и Сергей Стаховский. Бывшие теннисисты, защищающие Украину на фронте, напомнили сербу его высказывания о вторжении России.