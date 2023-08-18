Бывший глава Франции Николя Саркози в недавнем интервью Le Figaro решил подыграть своему другу, а по совместительству международному преступнику Владимиру Путину. Политик предложил Украине отказаться от захвативших территорий, которые захватила Россия, в обмен на мир. По мнению Саркози, ЕС и НАТО тоже не нужны нашему государству.

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Реакция Догополова на бред Саркози

На скандальные заявления пророссийского "миротворца" отреагировал украинский теннисист Александр Долгополов. Звездный спортсмен, защищающий Родину от российских захватчиков на фронте, очень лаконично отправил господина Саркози по курсу российского корабля.

"Cаркози может пойти н***й. Конец", – написал Долгополов в Twitter.

Напомним, что Николя Саркози не раз попадал в коррупционные скандалы. 7 мая 2023 года французский суд оставил в силе трехлетний приговор Николя Саркози. Неудивительно, что таких политиков ловил на крючок Путин.

Саркози на службе российского диктатора