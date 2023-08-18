Колишній очільник Франції Ніколя Саркозі у нещодавньому інтерв'ю Le Figaro вирішив підіграти своєму другу, а за сумісництвом міжнародному злочинцю Владіміру Путіну. Політик запропонував Україні відмовитися від територій, які захопила Росія, в обмін на мир. На думку Саркозі, ЄС та НАТО теж не потрібні нашій державі.

До теми "Амебна" нейтральність: Ніколя Саркозі розповів, якою бачить "місію" України

Реакція Догополова на маячню Саркозі

На скандальні заяви проросійського "миротворця" відреагував український тенісист Олександр Долгополов. Зірковий спортсмен, який захищає Батьківщину від російських загарбників на фронті, дуже лаконічно відправив пана Саркозі за курсом російського корабля.

"Cаркозі може піти н***й. Кінець", – написав Долгополов у Twitter.

Нагадаємо, що Ніколя Саркозі неодноразово потрапляв у корупційні скандали. 7 травня 2023 року французький суд залишив у силі трирічний вирок Ніколя Саркозі. Не дивно, що саме таких політиків ловив на гачок Путін.

Саркозі на службі російського диктатора