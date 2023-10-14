"В теле было 50 осколков": как ветеран-амбассадор помогает реабилитации побратимов через спорт

В Украине местным властям и бизнесу придется переосмыслить свою жизнь рядом с ветеранами. Многие из них возвращаются с войны – с ранениями, ампутациями или другими болезнями. Обществу нужно сделать все, чтобы в гражданской жизни им было комфортно. И это, конечно, можно и стоит делать с помощью спорта.

Именно спорт может быть одним из элементов, который поможет ветеранам быстрее адаптироваться к гражданской жизни после войны. Даже если эти ветераны с ранениями или ампутациями. Ведь для таких случаев есть адаптивные виды спорта. Они рассчитаны под каждую конкретную группу людей в зависимости от их возможностей. Соревнования в таких видах спорта проходят с людьми, у которых аналогичные или похожие травмы. 24 Канал продолжает активно поддерживать тему спортивных амбассадоров.

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На этот раз мы пообщались с ветераном Василием Здырко, который в 2014–2016 годах защищал Украину от российского нашествия. Еще в 2015 году он получил ужасающие ранения. В его теле было более 50 осколков, повредивших подключичную артерию.

Сейчас он решил стать спортивным амбассадором – ветераном, поощряющим других ветеранов заниматься адаптивными видами спорта. Это может помочь как в их реабилитации, так и ускорить процесс адаптации к гражданской жизни после войны.

Мы расспросили спортивного амбассадора о восстановлении от травмы после ранения благодаря спорту, о своей адаптации к мирной жизни после войны и с какими трудностями приходится сталкиваться другим ветеранам, почему решил стать спортивным амбассадором. А также о проблемах, которые есть в небольших городах с доступом для ветеранов с травмами к занятиям спортом.



Василий Здырко решил стать спортивным посольством / фото Зоряны Гасий

О ранениях на войне

Служил в батальоне "Карпатская Сечь" в 2014–2016 годах. После ранения вернулся на службу, где еще год послужил. Но состояние здоровья до конца не восстановилось и видел, что я являюсь балластом – не мог уже выполнить возложенные обязанности.

У меня было ранение в подключичную артерию, где есть пучок нервов, которые мне там скрутили, сшили. Но рука не работала.

С возвращением в гражданскую жизнь начал заниматься реабилитацией через спорт, чтобы физически восстановиться. Он реально помог на какой-то процент улучшить свое физическое свойство.

О ветеранском сообществе и реабилитации через спорт

Искал возможности и сообщество из ветеранов, где тебе будет комфортно общаться с ними – одно видение, одно направление движения. И начали создавать ветеранские движения, а именно спортивные, потому что оно действенное.

Потому что когда ты пошел с товарищами на пробежку или на другой спорт в ветеранской среде, то оно тебе помогает восстанавливаться, и даже в голове все "по полочкам" расскладывает.

Мы с побратимом начали бегать. И при беге у нас постоянно возникают какие-то проекты, идеи новые. Для меня бег – это идеальная атмосфера и вариант, чтобы себя адаптировать, реабилитировать и поддерживать в физической форме.

Также создавали ветеранские сообщества, чтобы делать какие-то сдвиги в городе по разным направлениям, которые будут помогать ветеранам.

Почему решил стать спортивным послом

В одном городке я возглавляю рекрутинговый центр добровольцев. Мы занимались тренировкой ребят.

И многие мои друзья-побратимы возвращаются с потерянными конечностями. И когда они уже прошли МСЭК, ВВК и возвращаются в гражданскую жизнь, то реально видишь, с чем они сталкиваются, какие проблемы. Поэтому взял за инициативу, у себя в общине, создать то ветеранское спортивное сообщество, в котором мы будем двигаться в одном направлении, и друг друга поддерживать. Потому что все знают, что ветерану легче с ветераном общаться, даже по бизнесу или по любому делу. Тебе проще с таким, как ты, какие-либо вещи делать.

Понимаю, что многие товарищи возвращаются из войны в гражданскую жизнь с ампутациями, знаю по собственному опыту, что реабилитация через спорт – это очень действенный вариант адаптации к гражданской жизни. То есть независимо от того, какова тяжесть ранения, инвалидность, есть различные адаптивные виды спорта, которыми можно максимально комфортно заниматься, чтобы было удобно.



Ветераны с травмами или ампутациями могут заниматься адаптивными видами спорта / фото "Повернись живим"

Задача спорт амбассадоров – создать спортивное ветеранское сообщество у себя на местах, в общинах, потому что понимаем, что в каждых общинах есть большое количество военнослужащих. И создать максимально комфортные условия, что когда они будут уже в гражданской жизни, предложить – есть такие варианты, есть такие виды спорта. И поэтапно рассказать, по своему собственному опыту показать и привлекать их к разным спортивным мероприятиям.

Как убедить ветеранов заниматься спортом?

Сейчас многие ветераны еще находятся на лечении. И у многих есть болевые синдромы, многие еще не знают, вернутся ли еще на службу, потому что есть и такие варианты. Но мы рассказываем, что спорт может дать. Ибо большинство, наверное, не знает, что можно, например, стрелять из лука, не используя руки, когда у тебя ампутация рук. И мы рассказываем о тех вариантах спортивных занятий, которые практически каждому подойдут.

Ребята были в восторге. Многие задавали вопросы, какие именно есть варианты. Но самое важное, чтобы это имело продолжение. Когда ветеран придет к себе домой, когда будет уволен со службы, чтобы он и дальше имел возможность продолжать заниматься спортом. Поэтому, соответственно, придется в этих общинах где-то на государственном уровне пропагандировать и рассказывать о важности этой реабилитации.

О проблемах в адаптации ветеранов

Я знаю, что происходит по возвращении в гражданскую жизнь с нашими защитниками. То есть, этот этап, когда он лечится, проходит ВВК и МСЭК. Много есть таких вещей, которые можно было бы упростить.

А когда он уже возвращается в гражданскую жизнь… Я знаю, потому что до полномасштабной войны не было какого-нибудь бережного отношения, например, разных социальных служб, которые бы позвонили, спросили, не спился ли, не стал ли наркоманом, что с тобой, как у тебя дела. То есть раз в год позвонят, какую-то помощь, санаторно-курортное лечение оказывали, хотя это тебе даже и не нужно было. Ведь те условия, которые тебя там окружают, не всегда бойцу помогают в реабилитации – тебе нечего делать, нечем заняться.

Было бы очень круто, если возможности заниматься спортом были в реабилитационных центрах. Потому что когда я был в реабилитационном центре в 2016 году, окружающие меня вещи восстановлению точно не помогали – до обеда процедуры сделал и потом гуляй. Не все находят мотивацию к спорту, если об этом не поведать.



В Украине есть проблемы с реабилитацией ветеранов / фото "Повернись живим"

О проблемах занятия адаптивными видами спорта в маленьких городах

Столкнулись с такой проблемой в городе, что у нас ни одного спортзала нет, чтобы был безбарьерный доступ для людей с инвалидностью. Все спортзалы либо в подвале, либо на втором или третьем этаже.

Я знаю целый ряд потребностей ветеранов, которые могут заниматься спортом. И уже проговариваем с председателем территориального общества и с депутатами, чтобы создавать эти условия. И это уже нужно делать, а не после окончания войны. Немедленно. Ведь многие уже с ампутацией есть.

Нам говорили, что идут на встречу, будут обсуждаться проблемные вопросы. Будет создано поле для стрельбы из лука, спортзал накрытый, новый. Но это все долговременные проекты. То есть, чтобы спортзал сделать – это нужно два года, чтобы на сессии городского совета утвердили, выделили средства. А нужно сейчас исходить из того, что уже есть на местах, что нужно уже ребятам заниматься немедленно.

Говорили с местными предпринимателями, у которых есть спортзалы, теннисные корты, боксерский клуб. Они готовы идти на встречу, думать, как это делать, откуда деньги привлекать, чтобы сделать доступ к занятиям спортом для ветеранов.