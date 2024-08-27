Никогда не будем сдаваться, – Шовковский оставил важный месседж перед матчем Лиги чемпионов

Во вторник, 27 августа, состоятся ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В одном из них РБ Зальцбург на своем поле будет принимать киевское Динамо.

"Бело-синие" уже прибыли в Австрию. Накануне состоялась предматчевая пресс-конференция.

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Киевляне настроены продемонстрировать характер

В ней приняли участие главный тренер Динамо Александр Шовковский и полузащитник Владимир Бражко. Среди прочего наставник киевлян рассказал, готовы ли его подопечные показать свой максимум и превзойти соперника в желании добиться победы после домашнего поражения 0:2.

"Если быть откровенным, это лучшее, что у нас получается. Мы надеемся показать, что при любых обстоятельствах, при любой ситуации, что бы ни происходило вокруг, мы всегда будем идти до конца и стремиться сделать как можно лучше то, что мы умеем.

Каким бы сложным ни было положение, мы, украинцы, никогда не будем сдаваться. Думаю, этот посыл важен для всех. Так было, когда наши спортсмены выступали на Олимпийских играх, и, надеюсь, так будет везде и всегда", – заявил Шовковский.

Важно. Главный тренер Динамо сообщил, что его команде в Австрии из-за болезни не поможет Виталий Буяльский. Также продолжают восстанавливаться после травм Максим Дячук и Владимир Шепелев, все остальные готовы принять участие в противостоянии.

Полная пресс-конференция с участием представителей Динамо: смотрите видео

Отметим, что поединок РБ Зальцбург – Динамо начнется в 22:00.