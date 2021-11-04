ПСЖ упустил победу над РБ Лейпциг из-за пенальти на последней минуте: видео

Французский ПСЖ был близок к тому, чтобы обыграть РБ Лейпциг и почти гарантировать себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но матч закончился вничью.

РБ Лейпциг – ПСЖ 2:2

Голы: Нкунку, 8, Собослай, 90+2 (пен) – Вейналдум, 21, 39

Нереализованный пенальти: Силва, 12 (РБ Лейпциг)

Немецкой команде в этом матче нужно было лишь побеждать, чтобы оставлять хоть какие-то шансы на выход в плей-офф. Ведь до этого "быки" проиграли три матча.

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И они были близки к нужному им результату. Уже в дебюте встречи в ворота ПСЖ влетел первый гол, когда Нкунку откликнулся на пас Силвы и головой отправил мяч в ворота.

За несколько минут в ворота ПСЖ еще и назначили пенальти. Но тут свое слово взял мастер отражения 11-метровых Доннарумма – он справился с ударом Силвы.

А уже на перерыв команды ушли при преимуществе парижан. Дважды забил Вейналдум. При этом второй гол арбитр изначально ошибочно не засчитал, зафиксировав офсайд. Но после просмотра VAR изменил свое решение.

Во втором тайме хозяева поля изо всех сил старались сравнять счет. Но пробить Доннарумму долго не могли.

"Спас" РБ Лейпциг от поражения и вылета из Лиги чемпионов Маркиньос. Уже в компенсированное арбитром время он завалил соперника в штрафной и арбитр после просмотра VAR назначил пенальти. Второй удар с отметки в этом матче в ворота ПСЖ стал результативным. Хотя Доннарумма и был близок к тому, чтобы отразить удар Собослаи.

РБ Лейпциг и ПСЖ играют вничью. Немецкая команда теряет даже теоретические шансы остаться в Лиге чемпионов. А ПСЖ опускается на второе место в турнирной таблице, пропуская вперед МанСити.