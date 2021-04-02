РБ Лейпциг – Бавария: где смотреть матч Бундеслиги
В субботу, 3 апреля, Лейпциг на своем поле будет принимать Баварию в топ-матче Бундеслиги. В Украине эту встречу можно посмотреть онлайн.
Источник:24 канал
Матч между РБ Лейпцигом и Баварией состоится в Лейпциге на "Ред Булл Арене". Начало игры в 19:30 по киевскому времени.
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РБ Лейпциг – Бавария: где смотреть
Трансляция матча РБ Лейпциг – Бавария в Украине будет доступна на платформе Megogo.
Просмотр игры доступен для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн".
Перед игрой
- В прошлом туре оба клуба праздновали победы. Бавария уверенно в меньшинстве разгромила Штутгарт (4:0), а РБ Лейпциг на выезде минимально одолел Арминию (0:1).
- Команды только 11 раз встречались на одном футбольном поле во всех турнирах. Мюнхенцы побеждали соперника в четырех встречах. "Буйволы" одолевали неуступчивую Баварию лишь один раз. Еще четыре матча завершались ничьей.
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