В субботу, 3 апреля, Лейпциг на своем поле будет принимать Баварию в топ-матче Бундеслиги. В Украине эту встречу можно посмотреть онлайн.

Матч между РБ Лейпцигом и Баварией состоится в Лейпциге на "Ред Булл Арене". Начало игры в 19:30 по киевскому времени.

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РБ Лейпциг – Бавария: где смотреть

Трансляция матча РБ Лейпциг – Бавария в Украине будет доступна на платформе Megogo.

Просмотр игры доступен для всех пользователей с "Оптимальной" и "Максимальной" подпиской от Megogo. Для новых пользователей доступна акция "Первый месяц за 1 грн".

Перед игрой