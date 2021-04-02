Мюнхенская Бавария 3 апреля сыграет на выезде против РБ Лейпциг в 27 туре немецкой Бундеслиги. Букмекеры дали прогноз на поединок двух лидеров сезона.

РБ Лейпциг – Бавария: перед матчем лидеров

В прошлом туре оба клуба праздновали победы. Бавария уверенно в меньшинстве разгромила Штутгарт (4:0), а РБ Лейпциг на выезде минимально одолел Арминию (0:1).

Стоящее Роберт Левандовски получил травму и может пропустить три топ-матча

Команды только 11 раз встречались на одном футбольном поле во всех турнирах. Мюнхенцы побеждали соперника в четырех встречах. "Буйволы" одолевали неуступчивую Баварию лишь один раз. Еще четыре матча завершались ничьей.

Самый результативный матч между собой клубы выдали в 2017 году, в котором Бавария в голевой перестрелке 4:5 одолела соперника. Последний раз команды играли между собой в декабре 2020 года. Это противостояние завершилось боевой ничьей 3:3. Наставник команды из Мюнхена Ханс-Дитер Флик не сможет рассчитывать на своего лидера атаки Роберта Левандовски, который в матче за польскую сборную получил повреждение.

В таблице команды идут нога в ногу. Лидером сезона является Бавария, которая опережает РБ Лейпциг на 4 пункта.

Матч лидеров Бундеслиги РБ Лейпциг – Бавария состоится 3 апреля в 19:30.

Прогноз Favbet

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям матча. Именно на победу Баварии можно сделать ставку с коэффициентом 2,51. Победу соперника оценили в 2,81. Совсем минимальное преимущество мюнхенского клуба. Ничья в этой встрече – 3,60.

Первая 45-минутка игры скорее всего завершится ничьей. А вот вторая часть игры будет за мюнхенцами. Первыми нули на табло размочат футболисты Баварии – 1,90. А на то, что первыми забьют "буйволы" – 2,03. Идентичные цифры стоят и на последний гол во встрече.

Болельщики увидят результативные удары от обеих команд – 1,55. Будет ли во встрече удаление? Эксперты склоняются к тому, что команды доиграют противостояние в полных составах – 1,08.

Кто запишет свою фамилию на табло? Лучшие шансы отдают Сержу Гнабри – 2,10. Также не следует списывать с авторов голов Томаса Мюллера и Лероя Сане – по 2,40.

Марсель Забитцер или Эмиль Форсберг могут огорчить голкипера соперника – по 3,20 соответственно.