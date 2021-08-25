Разрывают Паралимпиаду: пловцы Крипак и Вирченко – серебряные призеры в Токио
Источник:24 канал
Украинские пловцы уже в первый день Паралимпиады-2020 начали разрывать бассейны Токио. Максим Крипак и Алексей Вирченко получили серебряные награды.
Два "серебра" для нашей страны
26-летний Максим Крипак стал серебряным призером Паралимпиады-2020 в заплыве 50 метров вольным стилем в классе S10.
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Украинский пловец мощно улучшил свой результат по сравнению с квалификацией. Крипак уступил лишь австралийцу Ровену Крозерсу. Результат украинца составил 23.33 секунды.
Призеры заплыва
- Ровен Крозерс (Австралия) – 23.21
- Максим Крипак (Украина) – 23.33
- Фелипе Эндрюс Мело Родригес (Бразилия) – 23.50
Еще одну медаль для Украины получил пловец Алексей Вирченко. Спортсмен боролся за медали 100-метровки баттерфляем и занял второе место. Кирилл Гаращенко расположился на 8-й позиции.
Вирченко попытался навязать борьбу представителю Беларуси Игарю Боки, который установил паралимпийский рекорд, преодолев дистанцию за 53.80 секунд.
Тройку призеров замкнул Ислам Асланов из Узбекистана.
- Ігарь Боки (Беларусь) – 53.80
- Алексей Вирченко (Украина) – 56.16
- Ислам Асланов (Узбекистан) – 57.12