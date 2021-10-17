Разрушил семью ради проститутки, – жена звездного игрока ПСЖ обвинила мужа в измене
Источник:инстаграм Ванды Нары
Семья футболиста ПСЖ Мауро Икарди рушится на глазах фанатов французского клуба. Жена публично обвинила игрока в измене.
Футболист разрушил семью
Жена, которая одновременно является агентом игрока, Ванда Нара публично обвинила мужа в измене. Она написала об этом в сторис в инстаграме.
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Звездный футболист Мауро Икарди разрушил семью. Ванда уже удалила все совместные фото, которые были в инстаграме за последние несколько месяцев, с мужем. Оставила женщина только фотографии с детьми и матчей ПСЖ. Футболист же никак в соцсетях не отреагировал на слова любимой. В его аккаунте до сих пор есть совместные фотографии с женой.
Ты разрушил семью ради проститутки!,
– написала жена.
Мауро Икарди и Ванда Нара поженились весной 2014 года. Их семилетний брак распадается на глазах фанатов. Пара воспитывает двух дочерей и трех сыновей от первого брака Ванды.
Публичное обвинение Икарди / Скриншот из instagram.com/wanda_icardi
- Мауро Икарди выступает за ПСЖ с июля 2020 года.
- В новом сезоне-2021/2022 провел за парижан 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.