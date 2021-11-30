Разогнался на большой скорости: финский лыжник сломал несколько ребер во время падения

Во время первого этапа по лыжным гонкам в финском Руке произошел неприятный инцидент. Представитель Финляндии Ристоматти Хакола получил серьезные повреждения во время стартов.

Падал со скоростью 40 километров в час

В 15-километровой гонке классическим стилем финн лидировал на отметке 8,1 километра. Однако на наиболее технически сложной точке трассы в Руке спортсмен упал.

Стоит внимания Подрались палками: в России лыжники устроили разборки после финиша – видео

В результате падения лыжник сломал несколько ребер, получил рваные раны на лице и повредил глаз.

Сразу после неприятного инцидента врачи оперативно оказали медицинскую помощь Ристоматти и отправили его в больницу.

Одной из причин столь серьезных трав является то, что Хакола падал со скоростью 40 километров в час. Спортсмен отметил, что сейчас чувствует себя хорошо и надеется на скорейшее восстановление.



Ристоматти Хакола после падения / mtvuutiset

Ристоматти Хакола: что известно о спортсмене