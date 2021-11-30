Разогнался на большой скорости: финский лыжник сломал несколько ребер во время падения
Источник:инстаграм Ристоматти Хакола
Во время первого этапа по лыжным гонкам в финском Руке произошел неприятный инцидент. Представитель Финляндии Ристоматти Хакола получил серьезные повреждения во время стартов.
Падал со скоростью 40 километров в час
В 15-километровой гонке классическим стилем финн лидировал на отметке 8,1 километра. Однако на наиболее технически сложной точке трассы в Руке спортсмен упал.
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В результате падения лыжник сломал несколько ребер, получил рваные раны на лице и повредил глаз.
Сразу после неприятного инцидента врачи оперативно оказали медицинскую помощь Ристоматти и отправили его в больницу.
Одной из причин столь серьезных трав является то, что Хакола падал со скоростью 40 километров в час. Спортсмен отметил, что сейчас чувствует себя хорошо и надеется на скорейшее восстановление.
Ристоматти Хакола после падения / mtvuutiset
Ристоматти Хакола: что известно о спортсмене
- Лучший результат в карьере 30-летнего лыжника – "серебро" чемпионата мира-2021 в командном спринте.
- Представителю Финляндии удавалось трижды поднимался на подиум на этапах Кубка мира по лыжным гонкам.