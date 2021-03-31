Подрались палками: в России лыжники устроили разборки после финиша – видео
Лыжники Владислав Афанасьев и Антон Быков устроили столкновения после финиша полуфинала командного спринта на чемпионате России по лыжным гонкам.
Источник:24 канал
Сразу после гонки Антон Быков, который представляет команду Татарстана, стал кричать на Афанасьева, который выступает за Удмуртию, а затем ударил того ногой.
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Афанасьев ответил сопернику, ударив его палкой в ответ. Схватка лыжников попала в телетрансляцию.
Во время разборки использовалась нецензурная брань. Ситуация могла закончиться дракой, но спортсмены в итоге успокоились.
Видео конфликта лыжников
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