Лыжники Владислав Афанасьев и Антон Быков устроили столкновения после финиша полуфинала командного спринта на чемпионате России по лыжным гонкам.

Сразу после гонки Антон Быков, который представляет команду Татарстана, стал кричать на Афанасьева, который выступает за Удмуртию, а затем ударил того ногой.

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Афанасьев ответил сопернику, ударив его палкой в ответ. Схватка лыжников попала в телетрансляцию.

Во время разборки использовалась нецензурная брань. Ситуация могла закончиться дракой, но спортсмены в итоге успокоились.

Видео конфликта лыжников

Обратите внимание. Команда из Удмуртии заняла пятое место и пробилась в финал, а Быков вместе с Иваном Селезневым заняли седьмое место.