Падав зі швидкістю 40 кілометрів на годину

У 15-кілометровій гонці класичним стилем фін лідирував на позначці 8, 1 кілометри. Однак на найбільш технічно складній точці траси у Руці спортсмен зазнав падіння.

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У результаті падіння лижник зламав кілька ребер, отримав рвані рани на обличчі та пошкодив око.

Відразу ж після неприємного інциденту лікарі оперативно надали медичну допомогу Рістоматті та відправили його до лікарні.

Однією з причин таких серйозних трав є те, що Хакола падав зі швидкістю 40 кілометрів на годину. Спортсмен зазначив, що наразі почувається добре та сподівається на швидке відновлення.

Рістоматті Хакола після падіння / mtvuutiset

Рістоматті Хакола: що відомо про спортсмена