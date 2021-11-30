Падав зі швидкістю 40 кілометрів на годину
У 15-кілометровій гонці класичним стилем фін лідирував на позначці 8, 1 кілометри. Однак на найбільш технічно складній точці траси у Руці спортсмен зазнав падіння.
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У результаті падіння лижник зламав кілька ребер, отримав рвані рани на обличчі та пошкодив око.
Відразу ж після неприємного інциденту лікарі оперативно надали медичну допомогу Рістоматті та відправили його до лікарні.
Однією з причин таких серйозних трав є те, що Хакола падав зі швидкістю 40 кілометрів на годину. Спортсмен зазначив, що наразі почувається добре та сподівається на швидке відновлення.
Рістоматті Хакола після падіння / mtvuutiset
Рістоматті Хакола: що відомо про спортсмена
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