Разочарована своими прыжками, – Бех-Романчук про 5 место в финале Олимпиады-2020

В Токио разыграли награды в прыжках в длину среди женщин. Украинка Марина Бех-Романчук заняла 5 место.

"Прыгалось в финале нелегко"

Украинская легкоатлетка прокомментировала свое выступление в финале Олимпийских игр. Марина Бех-Романчук осталась разочарована своими прыжками и отметила горячую поддержку на трибунах.

Как это было Бех-Романчук в упорной борьбе заняла 5 место на Олимпиаде-2020

Откровенно говоря, прыгалось в финале нелегко, но боролась до последнего. Разочарована своими прыжками. Но имеем то, что имеем,

– отметила Марина.

Бех-Романчук пробилась во вторую часть финала, где в восьмерке лучших соревновалась за награды. Украинка сделала три попытки с заступами и завершила соревнования на 5 позиции. Ее итоговый результат – 6.88 метра, который она показала в последнем прыжке первой части решающего старта.

"Я разочаровала своих болельщиков"

Это не тот результат, который хотела увидеть Бех-Романчук в Токио. Легкоатлетка выделила поддержку с трибун, которую было слышно в секторе. Также легкоатлетка благодарна всем, кто присылал ей сообщения с приятными словами. Они также дополнительно мотивировали спортсменку показать желанный результат. Марина расстроилась, что ей не удалось оправдать ожидания ее поклонников.

Конечно, чувствовалась поддержка. Все меня поддерживали. И много сообщений получала перед своими прыжками. Люди, которые в меня верили и мотивировали. Прежде всего огорчает, что разочаровала своих болельщиков, о чем мы сюда приехали,

– рассказала легкоатлетка.

Прыгунья в длину не стала рассказывать, смогут ли фанаты увидеть ее на следующей Олимпиаде-2024 в Париже. Сейчас Марина хочет полностью перезагрузиться, а дальше все станет ясно: "Олимпиада-2024? Как минимум нужна моральная перезагрузка. А там все увидим".