Разъяренные фанаты напали на автобус клуба Харатина: футболисты получили травмы

Варшавская Легия проводит один из самых плохих сезонов в истории клуба. Команда идет последней в чемпионате, такая ситуация разозлила болельщиков.

Разбойное нападение на клубный автобус

Легия 12 декабря потерпела поражение от Вислы 1:0. Это фиаско на выезде стало последней каплей в терпении болельщиков варшавского клуба.

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После матча взбешенные болельщики решили выразить свое недовольство команде, которая идет последней в турнирной таблице чемпионата Польши. Фанаты ворвались в клубный автобус, который направлялся на тренировочную базу. Из-за этого разбойного нападения травмы головы получили несколько футболистов.

По информации журналиста, пострадавшими являются легионеры команды – Махира Эмрели и Лукиньяш.

После чего фанаты направились за главным тренером команды в помещение тренировочной базы. Только полиции удалось остановить нападение на команду.