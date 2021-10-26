Разъяренные фанаты Барселоны напали на автомобиль тренера команды: видео

Барселона уступила в "Эль класико" Реалу. Разъяренные фанаты каталонцев атаковали автомобиль главного тренера команды Рональда Кумана

Показали свое недовольство

Барселона 24 октября встретилась с Реалом в традиционном "эль классико". Каталонский клуб дома уступил сопернику со счетом 1:2. Единственный гол за хозяев забил Серхио Агуэро на последней минуте матча.

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После поединка главного тренера Барселоны Рональда Кумана ждала совсем неприветливая встреча с болельщиками. Разъяренные фанаты атаковали автомобиль наставника, когда тот выезжал с территории стадиона. Болельщики пытались остановить машину, чтобы в лице нидерландца выразить свое недовольство.

Недовольные фанаты освистали Кумана, выкрикивали в его сторону плохие слова и били по капоту. Куман так и не вышел из своего автомобиля, ему быстро удалось покинуть территорию возле "Камп Ноу".

Фанаты атаковали авто Кумана: видео

После этого в твиттере Барселоны появилось заявление, в котором жестко осудили действия каталонских болельщиков.

Барселона публично осуждает жестокие и пренебрежительные действия, с которыми столкнулся наш тренер при выезде из "Камп Ноу". Клуб примет меры безопасности и дисциплинарные меры, чтобы подобные события не повторялись,

– говорится в пост.