Разъяренные фанаты Барселоны напали на автомобиль тренера команды: видео
Источник:24 канал
Барселона уступила в "Эль класико" Реалу. Разъяренные фанаты каталонцев атаковали автомобиль главного тренера команды Рональда Кумана
Показали свое недовольство
Барселона 24 октября встретилась с Реалом в традиционном "эль классико". Каталонский клуб дома уступил сопернику со счетом 1:2. Единственный гол за хозяев забил Серхио Агуэро на последней минуте матча.
Больше об игре Реал победил Барселону в "эль класико", Агуэро забил первый гол за "блаугранас": видео
После поединка главного тренера Барселоны Рональда Кумана ждала совсем неприветливая встреча с болельщиками. Разъяренные фанаты атаковали автомобиль наставника, когда тот выезжал с территории стадиона. Болельщики пытались остановить машину, чтобы в лице нидерландца выразить свое недовольство.
Недовольные фанаты освистали Кумана, выкрикивали в его сторону плохие слова и били по капоту. Куман так и не вышел из своего автомобиля, ему быстро удалось покинуть территорию возле "Камп Ноу".
Фанаты атаковали авто Кумана: видео
После этого в твиттере Барселоны появилось заявление, в котором жестко осудили действия каталонских болельщиков.
Барселона публично осуждает жестокие и пренебрежительные действия, с которыми столкнулся наш тренер при выезде из "Камп Ноу". Клуб примет меры безопасности и дисциплинарные меры, чтобы подобные события не повторялись,
– говорится в пост.
- Напомним, что Барселона неудачно начала новый сезон. Команда после 9-ти сыгранных матчей в Ла Лиге занимает лишь 9 место, в ее активе 15 очков.
- Куман возглавляет клуб Каталонии с августа 2020 года. Под его руководством команда уже сыграла 66 поединков.