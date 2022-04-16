Раздражает российская символика, – эксигрец сборной Украины о добытых титулах в России

Бывший футболист сборной Украины Эдуард Цихмейструк рассказал о своих отношениях со знакомыми в России. Экс-игрок подчеркнул, что его раздражают титулы, которые он получил в РФ.

Экс-игрок о связях с россиянами

Цихмейструк защищал цвета московского Спартака с 2001 по 2002 год. За это время он успел стать чемпионом и бронзовым призером чемпионата России.

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Однако теперь его раздражают титулы, которые он получил в России.

В профессиональном плане – это достижение, но сейчас меня раздражает эта символика. Я не могу воспринимать это по-другому. Мое общение со знакомыми из России начало уменьшаться с 2014 года. Раньше мы ездили на турниры в Москву, пересекались на соревнованиях в Турции. Потом все,

– сказал он.

Эдуард Цихмейструк выступал за сборную Украины в 1998-1999 годах. Он сыграл 7 игр за "сине-желтых". В 2018 году он сыграл в составе национальной команды по минифутболу.

Последний клуб футболиста – Макеевуголь. Он сыграл за эту команду 38 матчей, где отличился 2 гола.