Ексгравець про зв'язки з росіянами

Цихмейструк захищав кольори московського Спартака з 2001 по 2002 роки. За цей час він встиг стати чемпіоном та бронзовим призером чемпіонату Росії.

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Проте тепер його дратують ті титули, які він здобув у Росії.

У професійному плані – це є досягнення, але зараз мене дратує ця символіка. Я не можу сприймати це інакше. Моє спілкування зі знайомими з Росії почало зменшуватися ще з 2014 року. Раніше ми їздили на турніри до Москви, перетиналися на змаганнях у Туреччині. Потім усе,

– сказав він.

Едуард Цихмейструк виступав за збірну України у 1998 – 1999 роках. Він зіграв 7 ігор за "синьо-жовтих". У 2018 році він зіграв у складі національної команди з мініфутболу.

Останній клуб футболіста – Макіїввугілля. Він зіграв за цю команду 38 матчів, де відзначився 2 голами.