Раздевалка против решений Анчелотти: игроки Реала снова вступились за Лунина

Выбор голкипера продолжает оставаться актуальной темой для обсуждений в мадридском Реале. Мнение Карло Анчелотти настолько быстро меняется, что за ним не успевают даже в команде.

Главный тренер Реала никак не может остановиться на одной кандидатуре и постоянно выбирает между Кепой Аррисабалагой и Андреем Луниным. Однако украинец показывает более солидный уровень игры, чем его визави, арендованный до конца сезона-2023/2024 у лондонского Челси.

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В команде удивлены решения Анчелотти

Больше доверия от итальянского тренера именно испанский голкипер Кепа. Лунин получает похвалу от Карло Анчелотти, когда у того будет настроение. В середине команды не понимают такой позиции наставника, который регулярно использует ротацию в воротах.

Футболисты не понимают, почему Лунин снова сядет на скамейку запасных, а Кепа вернется в основной состав в матче Ла Лиги против аутсайдера сезона Альмерии (начало 21 января в 17:15 по Киеву). Об этом сообщалось ранее. Ведь Андрей показывает высокий уровень игры и надежности во владениях "сливочных".

В команде снова встали в защиту украинского вратаря, у которого хорошие отношения с одноклубниками.

Да, бывают плохие матчи, как игра Кубка Короля против мадридского Атлетико. Но тогда вся команда сыграла плохо, особенно ее защитники, которые были как "проходной двор" и позволяли нападающим "матрасников" расстреливать украинца.

В то же время Лунин демонстрирует неплохую статистику в этом сезоне-2023/2024 – 12 сыгранных матчей, 11 пропущенных голов и 5 "сухих" поединков. Перед поединком Кубка Короля в СМИ даже появилась информация, что Реал хочет продлить контракт с украинцем.

Интересно, что после вылета Реала из Кубка Испании (4:2 в дополнительных таймах) У Лунина был личный разговор с Анчелотти, который раскритиковал украинца, хотя тот признал свою ошибку после второго взятия ворот. Когда наварил и немецкий центрбэк Антонио Рюдигер.

Также игрой украинского вратаря в этом матче остался недоволен президент "Королевского клуба" Флорентино Перес, ранее защищавший Андрея перед главным тренером. Лунин получил комплимент от легендарного голкипера мадридского гранда Икера Касильяса.