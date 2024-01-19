В четвертьфинал турнира прошли подопечные Диего Симеоне. Они одержали победу после овертайма со счетом 4:2, сообщает 24 Канал.

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Когда 4 пропущенных – не провал

В стартовом составе "сливочных" на позиции вратаря вышел Андрей Лунин. Несмотря на четыре пропущенных гола, он провел матч на солидном уровне и до последнего оставлял Реал в игре, спасая "королевский клуб" от постоянных провалов в защите.

На счету украинца 8 сейвов, один из которых был действительно невероятным и имел все шансы сделать Лунина главным героем матча. На 81-й минуте при счете 2:1 у "матрасников" был отличный шанс забить после передачи с фланга – Альваро Мората оказался один перед Андреем, но наш земляк сделал суперсейв, а уже в следующей атаке "сливочные" сравняли счет и перевели игру в экстратаймы.

За такое спасение украинец получил комплимент от легендарного вратаря Реала Икера Касильяса, защищавшего цвета "королевского клуба" в течение 17 лет. Он отметил отличную реакцию Андрея Лунина и написал в соцсети X (бывший твиттер) – "Ключевой сейв".



Комплимент Лунину от Касильяса / скриншот с твиттера легенды Реала

В овертайме хозяева все же дожали Реал, но упрекнуть за это украинскому вратарю точно нельзя, ведь защита гостей была максимально беззуба. Это подтверждают и статистические порталы. В частности, от SofaScore Андрей Лунин получил отметку 7.5, что является вторым результатом в команде.



Оценки игрокам матча Атлетико – Реал / скриншот с сайта SofaScore

Справка. Следующий матч мадридский Реал сыграет 21 января в 17:15 против Альмерии в Ла Лиге. Пока "сливочные" отстают от лидера чемпионата Жироны на 1 очко, но имеют игру в запасе.

Смотрите видео со всеми сейвами Лунина в матче с Атлетико