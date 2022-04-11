Разбирает завалы и помогает местным: Беринчик показал кадры из освобожденного Тростянца
Источник:инстаграм Дениса Беринчика
Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик в настоящее время находится в Тростянке Сумской области. Этот город изрядно пострадал от русских оккупантов.
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Беринчик продолжает делать свой вклад в победу Украины. Он приехал в Тростянец.
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На фото видно, что боксер помогает разбирать завалы и разрушенную технику. Также он привез гуманитарную помощь местным жителям города.
На опубликованных фотографиях видны обстрелянные гражданские объекты и сгоревшая военная техника.
26 марта Вооруженные Силы Украины освободили Тростянец от российских оккупантов. Этот город три недели был под контролем неприятеля.
С первых дней полномасштабной войны Беринчик вступил в ряды территориальной обороны Киевской области.
Беринчик помогает разбирать остатки российской техники / Фото из инстаграма боксера
Беринчик приехал в Тростянец / Фото с инстаграма Дениса
Боксер помогает местным / Фото из инстаграма Беринчика
Спортсмен помог доставить гуманитарку / Фото из инстаграма боксера