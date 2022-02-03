Надежды на биатлон, вера в Абраменко и прорыв Гераскевича: расписание Олимпиады-2022

Уже 4 февраля состоится официальная церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022. Не покидая сайт 24 канала, узнайте расписание соревнований, где украинские спортсмены смогут претендовать на медали в Пекине. Подробнее – в материале.

Медальные шансы

Уже по доброй традиции спортсмены начинают соревноваться еще до церемонии открытия Олимпиады. На этот раз участники вышли на олимпийские стадионы еще 2 февраля. Сборные стартовали в керлинге, сообщает 24 канал.

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Ежедневно на Олимпийских играх-2022 будут разыгрывать в среднем 4 – 7 комплектов наград. Будут дни, которые будут более щедры медалями – разыграют 9 комплектов наград.

Сформировали для вас расписание соревнований, во время которых будут определены олимпийские чемпионы и призеры. Внимание украинцев будет наиболее приковано к биатлонным гонкам. Также после "золота" Александра Абраменко в Пхенчхане-2018 в Украине будут следить за соревнованиями по фристайлу.

45 спортсменов в 12 видах спорта представят Украину на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Также стоит следить за выступлениями нашего скелетониста Владислава Гераскевича, который в этом сезоне сильно прибавил в результатах.

5 февраля (6 комплектов медалей)

09:45 – Лыжные гонки. Женщины, 7,5 километра+7,5 километра, скиатлон.

10:30 – Конькобежный спорт. Женщины, 3 000 метров.

11:00 – Биатлон. Смешанная эстафета.

13:35 – Прыжки на лыжах с трамплина. Женщины, средний трамплин NH.

14:40 – Фристайл. Мужчины, могул.

15:26 – Шорт-трек. Смешанная эстафета.

6 февраля (7 комплектов медалей)

04:24 – Сноуборд. Женщины, слоупстайл.

05:00 – Горнолыжный спорт. Мужчины, скоростной спуск.

09:00 – Лыжные гонки. Мужчины, 15 километров+15 километров, скиатлон.

10:30 – Конькобежный спорт. Мужчины, 5 000 метров.

14:00 – Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины, средний трамплин NH.

14:40 – Фристайл. Женщины, могул.

15:15 – Санный спорт. Мужчины, сани-одиночки.

7 февраля (8 комплектов медалей)

05:35 – Фигурное катание. Командный турнир.

06:54 – Сноуборд. Мужчины, слоупстайл.

07:45 – Горнолыжный спорт. Женщины, гигантский слалом.

10:30 – Конькобежный спорт. Женщины, 1 500 метров.

11:00 – Биатлон. Женщины, 15 километров+15 километров, индивидуальная гонка.

14:46 – Шорт-трек. Женщины, 500 метров.

14:51 – Прыжки на лыжах с трамплина. Смешанные команды.

14:58 – Шорт-трек. Мужчины, 1 000 метров.

8 февраля (10 комплектов медалей)

04:45 – Фристайл. Женщины биг-эйр.

05:00 – Горнолыжный спорт. Мужчины, супергигант.

09:50 – Сноуборд. Женщины, параллельный гигантский слалом.

09:57 – Сноуборд. Мужчины, параллельный гигантский слалом.

10:30 – Биатлон. Мужчины, 20 километров, индивидуальная гонка.

12:30 – Лыжные гонки. Женщины, спринт, свободный стиль.

12:30 – Конькобежный спорт. Мужчины, 1 500 метров.

12:55 – Лыжные гонки. Мужчины, спринт, свободный стиль.

14:05 – Керлинг. Дабл-микст.

15:35 – Санный спорт. Женщины, сани-одиночки.

9 февраля (6 комплектов медалей)

05:45 – Фристайл. Мужчины, биг-эйр.

07:45 – Горнолыжный спорт. Женщины, слалом.

09:50 – Сноуборд. Женщины, кросс.

10:00 – Лыжное двоеборье. Мужчины, малый (нормальный) трамплин + гонка 10 километров.

15:20 – Шорт-трек. Мужчины, 1 500 метров.

15:35 – Санный спорт. Мужчины, сани-двойки.

10 февраля (8 комплектов медалей)

03:30 – Фигурное катание. Мужчины, одиночные катания.

04:24 – Сноуборд. Женщины, хафпайп.

08:15 – Горнолыжный спорт. Мужчины, комбинация.

09:00 – Лыжные гонки. Женщины 10 километров, классический стиль.

09:20 – Сноуборд. Мужчины, кросс.

13:00 – Фристайл. Смешанная команда, воздушная акробатика.

14:00 – Конькобежный спорт. Женщины, 5 000 метров.

15:30 – Санный спорт. Командная эстафета.

11 февраля (6 комплектов медалей)

04:24 – Сноуборд. Мужчины, хафпайп.

09:00 – Лыжные гонки. Мужчины, 15 километров, классический стиль.

10:00 – Конькобежный спорт. Мужчины, 10 000 метров.

11:00 – Биатлон. Женщины, 7,5 километра, спринт.

14:20 – Скелетон. Мужчины, одиночки.

14:43 – Шорт-трек. Женщины, 1 000 метров.

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12 февраля (6 комплектов медалей)

04:00 – Сноуборд. Смешанные команды, кросс.

09:30 – Лыжные гонки. Женщины, 4х5 километров, эстафета.

10:53 – Конькобежный спорт. Мужчины, 500 метров.

11:00 – Биатлон. Мужчины, 10 километров, спринт.

14:00 – Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины, большой трамплин LH.

14:20 – Скелетон. Женщины, одиночки.

13 февраля (7 комплектов медалей)

04:15 – Горнолыжный спорт. Мужчины, гигантский слалом.

09:00 – Лыжные гонки. Мужчины, 4х10 километров, эстафета.

11:00 – Биатлон. Женщины, 10 километров, гонка преследования.

12:45 – Биатлон. Мужчины, 12,5 километра, гонка преследования.

13:44 – Шорт-трек. Женщины, 3 000 метров, эстафета.

14:14 – Шорт-трек. Мужчины, 500 метров.

15:56 – Конькобежный спорт. Женщины, 500 метров.

14 февраля (5 комплектов медалей)

03:15 – Фигурное катание. Танцы на льду.

03:30 – Бобслей. Женщины, монобоб.

03:30 – Фристайл. Женщины, слоупстайл.

13:00 – Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины, большой трамплин LH, команды.

13:00 – Фристайл. Женщины, воздушная акробатика.

15 февраля (9 комплектов медалей)

03:30 – Сноуборд. Женщины, биг-эйр.

03:30 – Фристайл. Мужчины, слоупстайл.

05:00 – Горнолыжный спорт. Женщины, скоростной спуск.

07:00 – Сноуборд. Мужчины, биг-эйр.

08:30 – Конькобежный спорт. Женщины, 2 400 метров, командная гонка.

10:00 – Лыжные гонки. Мужчины, большой трамплин + гонка 10 километров.

11:00 – Биатлон. Мужчины, 4х7,5 километра, эстафета.

13:52 – Конькобежный спорт. Мужчины, 3 200 метров, командная гонка преследования.

14:15 – Бобслей. Мужчины, экипажи-двойки.

16 февраля (7 комплектов медалей)

09:15 – Горнолыжный спорт.

09:45 – Биатлон. Женщины, 4х6 километров, эстафета.

11:00 – Лыжные гонки. Женщины, командный спринт, классический стиль.

11:50 – Лыжные гонки. Мужчины, командный спринт, классический стиль.

13:00 – Фристайл. Мужчины, воздушная акробатика.

14:44 – Шорт-трек. Мужчины, 5 000 метров, эстафета.

15:18 – Шорт-трек. Женщины, 1 500 метров.

17 февраля (6 комплектов медалей)

04:30 – Горнолыжный спорт. Женщины, комбинация.

06:10 – Хоккей на льду. Женщины.

08:00 – Фристайл. Женщины, ски-кросс.

10:00 – Лыжное двоеборье. Мужчины, командное первенство, трамплин+эстафета 4x5 километров.

10:30 – Конькобежный спорт. Женщины, 1 000 метров.

12:00 – Фигурное катание. Женщины, одиночное катание.

18 февраля (4 комплекта медалей)

03:30 – Фристайл. Женщины, хафпайп.

05:45 – Фристайл. Мужчины, ски-кросс.

10:30 – Конькобежный спорт. Мужчины, 1 000 метров.

11:00 – Биатлон. Мужчины, 15 километров, масс-старт.

19 февраля (9 комплектов медалей)

03:30 – Фристайл. Мужчины, хафпайп.

05:00 – Горнолыжный спорт. Командное первенство.

08:00 – Лыжные гонки. Мужчины, 50 километров, масс-старт, свободный стиль.

08:05 – Керлинг. Мужчины.

10:30 – Конькобежный спорт.

11:00 – Биатлон. Женщины, 12,5 километра, масс-старт.

11:00 – Конькобежный спорт.

13:00 – Фигурное катание. Спортивные пары.

14:00 – Бобслей. Женщины, экипажи-двойки.

20 февраля (4 комплекта медалей)

03:05 – Керлинг. Женщины.

03:30 – Бобслей. Мужчины, экипажи-четверки.

06:10 – Хоккей на льду. Мужчины.

08:30 – Лыжные гонки. Женщины, 30 километров, масс-старт, свободный стиль.

Закрытие зимних Олимпийских игр-2022.