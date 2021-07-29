Олимпийские игры-2020: когда ожидать новых медалей для Украины – расписание соревнований

29 июля 2021 , 17:51
Читати новину українською

Источник:

24 канал

На Олимпийских играх-2020 30 июля стартует 7 соревновательный день. В течение пятницы будет разыгран 21 комплект медалей. Опять на награды будут претендовать украинцы.

Сборная Украине 30 июля будет представлена ​​в 8 видах спорта. В целом в пятницу выступит 21 украинский спортсмен.

Примечательно Отстраненный украинский спортсмен заявил, что летит на Олимпиаду-2020 в Токио

Расписание соревнований Олимпиады, 29 июля

  • Пулевая стрельба: женщины, пистолет, 25 м (Елена Костевич) – начало в 03:00;
  • фехтования: мужская шпага, команда (Игорь Рейзлин, Богдан Никишин, Роман Свичкар, Анатолий Герей) – начало в 12:30;
  • прыжки в воду: женщины, 3 м (Виктория Кесарь, Анна Писменская) – начало в 09:00;
  • легкая атлетика прыжки в высоту, мужчины (Андрей Проценко) – начало в 03:15;
  • легкая атлетика: метание диска, мужчины (Никита Нестеренко) – начало в 05:20;
  • дзюдо: женщины, выше 78 кг – 1/16 финала (Елизавета Каланина – Соня Асселах), мужчины, более 100 кг – (Яков Хаммо)
  • бокс женщины, 64 – 69 кг (Анна Лысенко – Бусенази Сюрменели) – начато в 6:03;
  • легкая атлетика: тройной прыжок (Ольга Саладуха) – начало в 13:05;
  • плавание: вольный стиль, 50 м – 1/4 финала (Владислав Бухов) – начало в 13:14;
  • легкая атлетика: женщины, толкание ядра – квалификация (Ольга Голодная) – начало в 13:25;
  • легкая атлетика: эстафета 4х400, квалификация (Екатерина Климюк, Алина Логвиненко, Никита Барабанов, Александр Погорилко) – начало в 14:23;
  • плавание: мужчины, свободный стиль 1500 м – полуфинал (Михаил Романчук, Сергей Фролов) – начало в 14:23.
Украина завоевала на летних Олимпийских играх 2020 в Токио уже 4 медали. Все медали Украины пока что "бронзовые". Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.
Автор: Михайло Гема