Олимпийские игры-2020: когда ожидать новых медалей для Украины – расписание соревнований
29 июля 2021 , 17:51Читати новину українською
Источник:24 канал
На Олимпийских играх-2020 30 июля стартует 7 соревновательный день. В течение пятницы будет разыгран 21 комплект медалей. Опять на награды будут претендовать украинцы.
Сборная Украине 30 июля будет представлена в 8 видах спорта. В целом в пятницу выступит 21 украинский спортсмен.
Примечательно Отстраненный украинский спортсмен заявил, что летит на Олимпиаду-2020 в Токио
Расписание соревнований Олимпиады, 29 июля
- Пулевая стрельба: женщины, пистолет, 25 м (Елена Костевич) – начало в 03:00;
- фехтования: мужская шпага, команда (Игорь Рейзлин, Богдан Никишин, Роман Свичкар, Анатолий Герей) – начало в 12:30;
- прыжки в воду: женщины, 3 м (Виктория Кесарь, Анна Писменская) – начало в 09:00;
- легкая атлетика прыжки в высоту, мужчины (Андрей Проценко) – начало в 03:15;
- легкая атлетика: метание диска, мужчины (Никита Нестеренко) – начало в 05:20;
- дзюдо: женщины, выше 78 кг – 1/16 финала (Елизавета Каланина – Соня Асселах), мужчины, более 100 кг – (Яков Хаммо)
- бокс женщины, 64 – 69 кг (Анна Лысенко – Бусенази Сюрменели) – начато в 6:03;
- легкая атлетика: тройной прыжок (Ольга Саладуха) – начало в 13:05;
- плавание: вольный стиль, 50 м – 1/4 финала (Владислав Бухов) – начало в 13:14;
- легкая атлетика: женщины, толкание ядра – квалификация (Ольга Голодная) – начало в 13:25;
- легкая атлетика: эстафета 4х400, квалификация (Екатерина Климюк, Алина Логвиненко, Никита Барабанов, Александр Погорилко) – начало в 14:23;
- плавание: мужчины, свободный стиль 1500 м – полуфинал (Михаил Романчук, Сергей Фролов) – начало в 14:23.