Збірна України 30 липня буде представлена у 8 видах спорту. Всього у п'ятницю виступить 21 український спортсмен.
Варте уваги Відсторонений український спортсмен заявив, що летить на Олімпіаду-2020 у Токіо
Розклад змагань Олімпіади, 29 липня
- Кульова стрільба: жінки, пістолет, 25 м (Олена Костевич) – початок о 03:00;
- фехтування: чоловіча шпага, команда (Ігор Рейзлін, Богдан Нікішин, Роман Свічкар, Анатолій Герей) – початок о 12:30;
- стрибки у воду: жінки, 3 м (Вікторія Кесарь, Анна Письменська) – початок о 09:00;
- легка атлетика: стрибки у висоту, чоловіки (Андрій Проценко) – початок о 03:15;
- легка атлетика: метання диска, чоловіки (Микита Нестеренко) – початок о 05:20;
- дзюдо: жінки, понад 78 кг – 1/16 фіналу (Єлизавета Каланіна – Соня Асселах), чоловіки, понад 100 кг – (Яків Хаммо);
- бокс: жінки, 64 – 69 кг (Ганна Лисенко – Бусеназі Сюрменелі) – почато о 06:03;
- легка атлетика: потрійний стрибок (Ольга Саладуха) – початок о 13:05;
- плавання: вільний стиль, 50 м – 1/4 фіналу (Владислав Бухов) – початок о 13:14;
- легка атлетика: жінки, штовхання ядра – кваліфікація (Ольга Голодна) – початок о 13:25;
- легка атлетика: естафета 4х400, кваліфікація (Катерина Климюк, Аліна Логвиненко, Микита Барабанов, Олександр Погорілко) – початок о 14:23;
- плавання: чоловіки, вільний стиль 1500 м – півфінал (Михайло Романчук, Сергій Фролов) – початок о 14:23.