Начинается вторая половина европейских игр в Польше. В этот день украинские спортсмены будут соревноваться в 12 видах спорта: пляжном футболе, боксе, прыжках в воду, стрельбе из лука, бадминтоне, фехтовании, современном пятиборье, пулевой стрельбе, прыжках с трамплина, триатлону, настольном теннисе и текболе, пишет 24 Канал.
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Новые надежды на медали
В восьмой соревновательный день в Европейские игры врывается текбол, а последние выступления пройдут в прыжках в воду. Среди именитых украинских спортсменов нашу страну будут представлять: стрелки Елена Костевич и Сергей Кулиш, боксер Александр Хижняк, прыгун с трамплина Евгений Марусяк. Медальными станут для Украины пять видов спорта – триатлон, пулевая стрельба, прыжки в воду, текбол и прыжки с трамплина.
Медальный зачет ЕИ-2023 на утро 28.06 / твиттер соревнований
Расписание выступлений украинских спортсменов на Европейских играх
- 10 часов. Фехтование: Алина Полозюк, Дарья Миронюк, Кристина Петрова, Ольга Сопит (командный турнир, рапира, 1/8 финала)
- 10:45. Стрельба из лука: Анастасия Павлова (одиночный турнир, олимпийский лук, 1/8 финала)
- 11:00. Прыжки в воду: Анна Письменская (одиночный турнир, 1-метровый трамплин, квалификация)
- 11:00. Фехтование: Василий Гумен, Алексей Стаценко, Юрий Цап, Андрей Ягодка (командный турнир, сабля, 1/8 финала)
- 11:00. Триатлон: Виталий Воронцов (одиночный турнир, финал)
- 11:00. Современное пятиборье: Юрий Ковальчук, Павел Тимощенко (фехтование, бонусный раунд, полуфинал)
- 11:00. Пулевая стрельба: Елена Костевич, Анастасия Немец, Юлия Коростылева (командный турнир, пистолет, 25 метров, квалификация)
- 11:00–13:20. Текбол: Дарья Зеленская (одиночный турнир, групповой этап)
- 12:30. Шаровая стрельба: Сергей Кулиш, Дарья Тихова; Олег Царьков, Наталья Кальныш (микст турнир, винтовка, 50 метров, квалификация)
- 14:00. Настольный теннис: Соломия Братейко, Анастасия Дмитренко, Анна Гапонова, Маргарита Песоцкая (командный турнир, 1/8 финала)
- 14:15. Бокс: Анна Охрей (60 кг, четвертьфинал)
- 14:15. Пулевая стрельба: женщины, командный турнир, пистолет, 25 метров, финал
- 15:00. Бадминтон: Даниил Боснюк (одиночный турнир, групповой этап)
- 15:30. Пляжный футбол: женщины, Украина – Италия (групповой этап)
- 16:30. Бокс: Александр Хижняк (80 кг, четвертьфинал)
- 16:45. Стрельба из лука: женщины, одиночный турнир, олимпийский лук, финал
- 16:45. Пулевая стрельба: микст турнир, винтовка, 50 метров, финал
- 17:00. Прыжки в воду: женщины, одиночный турнир, 1-метровый трамплин, финал
- 17:30. Прыжки с трамплина: Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк (одиночный турнир, нормальный трамплин, квалификация)
- 18:20. Текбол: женщины, одиночный турнир, финал
- 18:30. Пляжный футбол: мужчины, Украина – Швейцария (групповой этап)
- 19:00. Прыжки в воду: Олег Колодий/Данило Коновалов (синхронные прыжки, 3-метровый трамплин, финал)
- 19:30. Бадминтон: Мария Столяренко/Елизавета Жарко (парный турнир, групповой этап)
- 19:30. Прыжки с трамплина: одиночный турнир, нормальный трамплин, финал
- 20:30. Бадминтон: Глеб Бекетов/Михаил Махновский (парный турнир, групповой этап)