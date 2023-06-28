Начинается вторая половина европейских игр в Польше. В этот день украинские спортсмены будут соревноваться в 12 видах спорта: пляжном футболе, боксе, прыжках в воду, стрельбе из лука, бадминтоне, фехтовании, современном пятиборье, пулевой стрельбе, прыжках с трамплина, триатлону, настольном теннисе и текболе, пишет 24 Канал.

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Новые надежды на медали

В восьмой соревновательный день в Европейские игры врывается текбол, а последние выступления пройдут в прыжках в воду. Среди именитых украинских спортсменов нашу страну будут представлять: стрелки Елена Костевич и Сергей Кулиш, боксер Александр Хижняк, прыгун с трамплина Евгений Марусяк. Медальными станут для Украины пять видов спорта – триатлон, пулевая стрельба, прыжки в воду, текбол и прыжки с трамплина.

Достойно внимания. После очень удачного предыдущего соревновательного дня, где наши спортсмены завоевали 9 медалей, из которых: 5 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовую, Украина продолжает занимать третье место в медальном зачете соревнований, но максимально приблизились к первой двойке.



Медальный зачет ЕИ-2023 на утро 28.06 / твиттер соревнований

Расписание выступлений украинских спортсменов на Европейских играх