Европейские игры-2023: когда выступят украинцы в последний день соревнований

В воскресенье, 2 июля, состоится последний соревновательный день Европейских игр-2023. Украинские спортсмены будут соревноваться только в двух видах спорта – кикбоксинге и каноэ-слаломе.

Сборная Украины завоевала 39 наград разного достоинства на Европейских играх-2023. Пополнить медальную копилку украинцы смогут в соревнованиях по кикбоксингу и каноэ-слалому, пишет 24 Канал.

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Гарантированная медаль в кикбоксинге

В соревнованиях по кикбоксингу Украина точно получит одну из наград – золотую или серебряную. В финале (фул-контакт, 75 кг) украинцу Тимуру Брикову будет противостоять грузин Лука Шония. Его поединок начнется в 14.45 по киевскому времени.

Кроме того, украинские спортсмены будут бороться за выход в финал одиночного турнира в каноэ-слаломе, где сразятся Виктория Добротворская и Виктория Усс. А также примут участие в квалификации в мужской и женской кросс-байдарке.

! Перед последним соревновательным днем Украина занимает третье место в медальном зачете ЕИ-2023. Впереди только сборные Италии (28 золота) и Испании (20). Украина также завоевала 20 первых мест, но уступает испанцам по количеству серебряных медалей.

Расписание выступлений украинцев на Европейских играх (2 июля)

11:10. Каноэ-слалом: Виктория Добротворская, Виктория Ус (одиночный турнир, каноэ, полуфинал)

13:10. Каноэ-слалом: женщины, одиночный турнир, каноэ, финал

14:45. Кикбоксинг: Тимур Бриков (фул-контакт, 75 кг, финал)

16:05. Каноэ-слалом: Артем Ивченко, Сергей Совко, Александр Федоренко (одиночный турнир, байдарка-кросс, четвертьфинал)

16:15. Каноэ-слалом: Анна Лычко, Виктория Добротворская, Виктория Усс (одиночный турнир, байдарка-кросс, четвертьфинал)

16:59. Каноэ-слалом: мужчины, одиночный турнир, байдарка-кросс, финал

17:05. Каноэ-слалом: женщины, одиночный турнир, байдарка-кросс, финал

В 21:30 на городском стадионе Генрика Реймана начнется церемония закрытия ІІІ Европейских игр-2023.