Найбільше представництво в України буде у веслуванні на байдарках і каное – 8 атлетів, а також у артистичному плаванні –так само 8 синхроністок. Вони виступатимуть у технічній програмі в команді.

До теми Медальний залік України на Олімпіаді в Токіо

Також 6 серпня змагатимуться українські каратисти. У дебютний день карате на токійській Олімпіаді Анжеліка Терлюга здобула "срібло", на наступний день виступтимуть Аніта Серьогіна та Станіслав Горуна. Початок їхніх виступів – не раніше 6:40 за київським часом.

Розклад українців на Олімпіаді 6 серпня

23:30 (старт – 5 серпня за київським часом). Легка атлетика: спортивна ходьба. Іван Банзерук, Мар'ян Закальницький, Валерій Літанюк (фінал, 50 км)

03:37. Веслування на каное. Анастасія Четверікова, Людмила Лузан (відбіркові заїзди, 500 метрів, двійка)

03:52. Веслування на каное. Павло Алтухов (відбіркові заїзди, 1000 метрів, одиночка)

04:16. Веслування на каное. Юрій Вандюк (відбіркові заїзди, 1000 метрів, одиночка)

04:20. Художня гімнастика. Христина Погранична, Вікторія Онопрієнко (багатоборство, кваліфікація)

04:30. Веслування на байдарках. Марія Повх, Анастасія Тодорова, Людмила Кукліновська, Марія Кічасова-Скорик (відбіркові заїзди, 500 метрів, четвірка)

Не раніше 06:00. Вільна боротьба. Оксана Лівач (1/8 фіналу, до 50 кг)

Не раніше 06:40. Карате. Аніта Серьогіна (груповий етап)

08:50. Художня гімнастика. Христина Погранична, Вікторія Онопрієнко (багатоборство, кваліфікація)

09:00. Стрибки у воду. Олексій Середа (кваліфікація, вишка, 10 метрів)

09:30. Велоспорт. Олена Старікова, Любов Басова (кваліфікація, спринт)

10:30. Легка атлетика: спортивна ходьба. Людмила Оляновська, Марія Сахарук, Ганна Шевчук (фінал, 20 км)

Не раніше 11:30. Карате. Станіслав Горуна (груповий етап)

13:30. Артистичне плавання. Катерина Резнік, Ксенія Сидоренко, Аліна Шинкаренко, Анастасія Савчук, Єлизавета Яхно, Марта Фєдіна, Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва (командні змагання, технічна програма)

За 13 змагальних днів Олімпіади-2020 Україна здобула 13 медалей. Єдине "золото" виграв борець Жан Беленюк.