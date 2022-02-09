Расписание Олимпийских игр на 10 февраля: когда и где украинцы поборются за медали
На Олимпийских играх в Пекине 10-го февраля состоится шестой соревновательный день, во время которого будут разыгрывать медали. Украинцы будут соревноваться за медали в четырех видах спорта.
Украинцы выступят в шести видах спорта
Всего украинские спортсмены 10-го февраля выступят в шести видах спорта, сообщает 24 канал. Речь идет о фигурном катании, скелетоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, фристайле и санном спорте.
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В течение 10-го февраля разыграют восемь комплектов наград. За медали зимней Олимпиады от сборной Украины в течение этого дня будут бороться:
- фигурист Иван Шмуратко;
- лыжницы Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех;
- сборная Украины по санному спорту;
- сборная Украины по фристайлу.
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В утренней программе Олимпиады выступят трое украинцев – Шмуратко, Гераскевич и Ковбаснюк.
Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде 10 февраля
Иван Шмуратко – фигурное катание (произвольная программа) – начало в 03:30;
Владислав Гераскевич – скелетон (первый заезд) – начало в 03:30;
Иван Ковбаснюк – горнолыжный спорт (комбинация) – начало в 04:30;
Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех – лыжные гонки (классическая гонка, 10 километров) – начало в 09:00;
сборная Украины по фристайлу (смешанный турнир) – начало в 13:00;
сборная Украины: санный спорт (эстафета) – начало в 15:30.