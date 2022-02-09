После 9 февраля в лидеры медального зачета выбилась сборная Германии, сообщает 24 канал. Немцы завоевали сразу две золотые медали. Швеция опустилась на третье место, пропустив вперед и Норвегию.

Хотя 9 февраля на Олимпиаде произошел скандал из-за России. Один из членов команды по фигурному катанию подозревается в употреблении допинга. Именно поэтому пока не состоялось вручение медалей в командных соревнованиях. Там сборная ОКР завоевала золотую награду. Если допинг докажут, в медальном зачете могут произойти значительные изменения.

Детальнее Россия попала в допинг-скандал на Олимпиаде-2022: ее могут лишить золотой медали

Горнолыжный спорт (женщины, слалом)

Петра Влгова (Словакия) Катарина Линсбергер (Австрия) Венди Хольденер (Швейцария)

Лыжное двоеборье (мужчины)

Винценц Гайгер (Германия) Ерген Гробак (Норвегия) Лукас Грайдерер (Австрия)

Санный спорт (мужчины, двойка)

Тобиас Вендль / Тобиас Арльт (Германия) Тони Эггерт /Саша Бенекен (Германия) Томас Штой / Лоренц Коллер (Австрия)

Сноуборд (женщины, сноуборд-кросс)

Линдси Джакобеллис (США) Хлоя Треспеш (Франция) Мериета Один (Канада)

Фристайл (мужчины, биг-эйр)

Бирк Рууд (Норвегия) Колби Стивенсон (США) Хенрик Харлаут (Швеция)

Шорт-трек (мужчины, 1500 метров)