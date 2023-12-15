Где смотреть украинцев: расписание матчей на выходные с участием легионеров из Украины
Руслан Малиновский и Роман Яремчук сойдутся с грандами, тогда как трех наших игроков из АПЛ ожидают игры против аутсайдеров. Рассказываем обо всех матчах топ-лиг, где могут сыграть украинцы.
В ближайший уикенд, 15-18 декабря, в топ-лигах состоятся очередные туры. Участие в них примут немало украинских футболистов. 24 канал рассказывает обо всех матчах с участием наших игроков.
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Туринские приключения Малиновского и Коваленко
Уже в пятницу, 15 числа, Руслан Малиновский из Дженоа попытается остановить ведущий борьбу за чемпионство Ювентус. Сами же генуэзцы идут 14-ми. На следующий день другой украинец может сыграть в Серии А – Коваленко из Эмполи отправятся в гости в еще одну туринскую команду Торино. "Синие" пока находятся в зоне вылета (18 место).
В субботу же в АПЛ сразу три украинца будут противостоять явным аутсайдерам чемпионата. Илья Забарный (Борнмут) сыграет против Лутона, Михаил Мудрик из Челси будет противостоять Шеффилду, а Виталий Миколенко (Эвертон) сойдется с Бернли.
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Завершит субботнюю программу топ-матч в Ла Лиге, где Роман Яремчук и Валенсия примут Барселону. К сожалению, "летучие мыши" идут в середине таблицы (11 место), а сам украинец получает немного времени на поле.
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В воскресенье, 17 декабря, еще два наших земляка сыграют в АПЛ. Зинченко с Арсеналом попытается не отстать от лидера Ливерпуля и взять три балла в игре с Брайтоном. В свою очередь, Ярмолюк и Брентфорд станут на пути грозной Астон Виллы.
Завершат воскресную программу две встречи с участием украинских киперов. Андрей Лунин с Реалом сможет сыграть против Вильярреала, а Анатолий Трубин попытается помочь Бенфике одолеть Брагу. Вишенкой этого уик-энда станет матч в понедельник с участием лидера Ла Лиги Жироны. Команда Цыганкова и Довбика примет скромный Алавес и может укрепить свое положение.
Расписание матчей с участием украинских легионеров:
|ДАТА
|ВРЕМЯ
|МАТЧ
|КТО ИЗ УКРАИЦОВ
|ГДЕ СМОТРИТЬ
|15 декабря (пт)
|21:45
|Дженоа – Ювентус
|Малиновский
|Megogo Футбол 1
|16 декабря (сб)
|17:00
|Борнмут – Лутон
|Забарный
|OTT Setanta Sports
|16 декабря (сб)
|17:00
|Челси – Шеффилд Юн.
|Мудрик
|Setanta Sports
|16 декабря (сб)
|19:30
|Бернли – Эвертон
|Миколенко
|OTT Setanta Sports
|16 декабря (сб)
|21:45
|Торино – Эмполи
|Коваленко
|Megogo Футбол 3
|16 декабря (сб)
|22:00
|Валенсия – Барселона
|Яремчук
|Megogo Футбол 1
|17 декабря (вс)
|16:00
|Арсенал – Брайтон
|Зинченко
|Setanta Sports
|17 декабря (вс)
|16:00
|Брентфорд – Астон Вилла
|Ярмолюк
|OTT Setanta Sports
|17 декабря (вс)
|16:00
|Лорьян – Страсбург
|Соболь
|Megogo Футбол 5
|17 декабря (вс)
|22:00
|Реал – Вильярреал
|Лунин
|Megogo Футбол 2
|17 декабря (вс)
|22:30
|Брага – Бенфика
|Трубин
|Megogo Футбол 4
|18 декабря (пн)
|22:00
|Жирона – Алавес
|Цыганков, Довбык
|Megogo Футбол 1