Битва Германии с Испанией и дуэль Мбаппе и Роналду: расписание матчей Евро-2024 на 5 июля

В пятницу, 5 июля, на чемпионате Европы-2024 в Германии стартует стадия четвертьфинальных поединков. В программе игрового дня два матча: Испания – Германия и Португалия – Франция.

Первый день четвертьфинальной стадии подарит болельщикам два топовых поединка. Каждый из них мог украсить финал Евро-2024, пишет 24 Канал.

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Испания – Германия

Время: 19:00

Город: Штутгарт

Где смотреть: Megogo

Хозяева чемпионата на стадии четвертьфинала встретятся с одних из главных претендентов на трофей. Сборная Испании на Евро-2024 еще не знала потерь. "Фурия роха" прошла групповую стадию на одном дыхании. Испанцы одержали три победы, не пропустив ни одного мяча.

В 1/8 финала подопечные Луиса де ла Фуэнте без особых проблем разобрались с Грузией (4:1). Счет мог быть еще крупнее, если бы не игра голкипера Мамардашвили.

Бундестим лишь в поединке со Швейцарией (1:1) едва избежал поражения, спасшись в компенсированное время. В двух других матчах Германия уверенно обыграла Шотландию (5:1) и Венгрию (2:0).

В 1/8 финала подопечные Юлиана Нагельсманна разобрались с Данией (2:0). Даже гром и сильный ливень не помешали немцам оказаться среди восьмерки лучших. Однако это не предел желаний.

История противостояния Испании и Германии насчитывает 26 поединков. Сборные практически сохраняют паритет: 8 побед "Фурии рохи" и 9 у Бундестима. Еще 9 матчей не выявили победителя.

Португалия – Франция

Время: 22:00

Город: Гамбург

Где смотреть: Megogo, Суспільне (региональные каналы)

На десерт футбольные эстеты будут наслаждаться поединком сборных Португалии и Франции. Этот матч рассматривают через призму противостояния Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе. Оба звездных форварда еще не отмечались забитыми голами. Поэтому вполне возможно, что в четвертьфинале их наконец "прорвет".

Сборная Португалии на групповой стадии неожиданно уступила Грузии (0:2). Этот матч ничего не решал в турнирном плане для Роналдо и компании, однако звоночек был из неприятных.

В 1/8 финала "европейские селесао" лишь в серии пенальти переиграли Словакию, где героем стал голкипер Диогу Кошту, который отразил три удара.

Франция вообще не впечатляет на Евро-2024. В группе "Ле Бле" финишировали вторыми за австрийцами. А в 1/8 вымучили победу над Бельгией (1:0) благодаря автоголу.

В истории противостояний соперников преимущество за французами: 19 побед против 6 у португальцев. Лишь три матча из 28 завершились вничью.

У команды Дешама поединок против Португалии пропустит Адриан Рабьо. У полузащитника перебор желтых карточек.