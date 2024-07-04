Перший день чвертьфінальної стадії подарує уболівальникам два топові поєдинку. Кожен з них міг прикрасити фінал Євро-2024, пише 24 Канал.

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Іспанія – Німеччина

Час: 19:00

Місто: Штутгарт

Де дивитись: Megogo

Господарі чемпіонату на стадії чвертьфіналу зустрінуться з одних з головних претендентів на трофей. Збірна Іспанії на Євро-2024 ще не знала втрат. "Фурія роха" пройшла групову стадію на одному диханні. Іспанці здобули три перемоги, не пропустивши жодного м'яча.

У 1/8 фіналу підопічні Луїса де ла Фуенте без особливих проблем розібралися з Грузією (4:1). Рахунок міг бути ще більшим, якби не гра голкіпера Мамардашвілі.

Бундестім лише у поєдинку зі Швейцарією (1:1) ледь уникнув поразки, врятувавшись у компенсований час. У двох інших матчах Німеччина впевнено обіграла Шотландію (5:1) та Угорщину (2:0).

У 1/8 фіналу підопічні Юліана Нагельсманна розібралися з Данією (2:0). Навіть грім та сильна злива не завадили німцям опинитися серед вісімки кращих. Однак це не межа бажань.

Історія протистояння Іспанії та Німеччини нараховує 26 поєдинків. Збірні практично зберігають паритет: 8 перемог "Фурії рохи" та 9 у Бундестіму. Ще 9 матчів не виявили переможця.

Португалія – Франція

Час: 22:00

Місто: Гамбург

Де дивитись: Megogo, Суспільне (регіональні канали)

На десерт футбольні естети насолоджуватимуться поєдинком збірних Португалії та Франції. Цей матч розглядають через призму протистояння Кріштіану Роналду та Кіліана Мбаппе. Обидва зіркові форварди ще не відзначалися забитими голами. Тож цілком можливо, що у чвертьфіналі їх нарешті "прорве".

Збірна Португалії на груповій стадії несподівано поступилася Грузії (0:2). Цей матч нічого не вирішував в турнірному плані для Роналдо і компанії, однак дзвіночок був з неприємних.

У 1/8 фіналу "європейські селесао" лише в серії пенальті переграли Словаччину, де героєм став голкіпер Діогу Кошту, який відбив три удари.

Франція взагалі не вражає на Євро-2024. У групі "Ле Бльо" фінішували другими за австрійцями. А у 1/8 вимучили перемогу над Бельгією (1:0) завдяки автоголу.

В історії протистоянь суперників перевага за французами: 19 звитяг проти 6 у португальців. Лише три матчі з 28 завершилися внічию.

У команди Дешама поєдинок проти Португалії пропустить Адріан Рабйо. У півзахисника перебір жовтих карток.