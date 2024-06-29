Старт 1/8 финала: расписание матчей Евро-2024 на 29 июня

В Германии продолжается чемпионат Европы 2024 по футболу. После двухдневной паузы турнир порадует фанатов первыми дуэлями в плей-офф, где сыграют две топ-сборные.

В субботу, 29 июня, на Евро-2024 начинается стадия 1/8 финала. В первый день первого раунда плей-офф запланировано два матча, сообщает 24 Канал.

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Швейцария – Италия

Время: 19:00

Город: Берлин

Судья: Шимон Марчиняк (Польша)

Где смотреть: Megogo

Действующие чемпионы Европы провели очень серый групповой раунд, где особо не впечатлили ни в одном матче. Победа над албанцами получилась натужной, Испании проиграли без шансов, а ничью с Хорватией вырвали только в компенсированное время.

Швейцарцы наоборот выглядели мощно в группе А. Подопечные Якина на классе переиграли венгров, расписали ничью с Шотландией и едва не выиграли у хозяев турнира Германии. Лишь поздний гол Фюллькруга сместил "нейтралов" с первого места.

К бою с Италией швейцарцы подходят без правого вингера Видмера, который перебрал желтых карточек. У соперника по той же причине не сыграет основной центрбек Калафиори. В целом эта пара выглядит как наиболее равная 1/8 финала, поэтому дальше может пройти любая из команд.

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Германия – Дания

Время: 22:00

Город: Дортмунд

Судья: Майкл Оливер (Англия)

Где смотреть: Megogo

Немцы солидно начинали домашний Евро, вынеся Шотландию (5:1) и Венгрию (2:0). Однако с крепкой Швейцарией у команды Нагельсманна начали проблемы, ничью удалось спасти только в компенсированное время.

В конце концов победа в квартете направила немцев в сложную сетку с испанцами, португальцами и французами. Но Дания в этой компании выглядит неплохим вариантом.

Скандинавы особо ничем не впечатлили в группе, расписав ничьи со Словенией, Англией и Сербией. В игре с немцами Дании надо прыгнуть выше головы, чтобы рассчитывать на успех.

Помочь в этом скандинавам могут проблемы Бундестим в центре защиты. Та перебрал желтых карточек, а Рюдигер получил травму. Вероятно, в основе выйдут дублеры Шлоттербек и Антон. У датчан тоже есть одна потеря, много карточек в группе набрал хавбек Хьюлманд.