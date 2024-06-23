Старт последнего тура группового раунда: расписание матчей Евро-2024 на 23 июня
В Германии продолжается чемпионат Европы 2024 по футболу. Десятый игровой день предложит фанатам матч с участием команды-хозяйки, а также бой за спасение между венграми и шотландцами.
В воскресенье, 23 июня, на чемпионате Европы-2024 начнется последний тур групповой стадии. На поля Германии выйдут команды группы А, сообщает 24 Канал.
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Швейцария – Германия
Время: 22:00
Город: Франкфурт-на-Майне
Судья: Даниэле Орсато (Италия)
Где смотреть: Megogo
Немцы уверенно идут по домашнему турниру, получив комфортные победы над Шотландией и Венгрией. Команда Юлиана Нагельсманна уже оформила путевку в плей-офф, но еще должна отстоять первое место.
Для победы в группе Бундестим достаточно не проиграть в последнем туре швейцарцам. Команда Якина также на 99% уже в плей-офф, но может уступить второе место Шотландии.
Правда, для этого "тартановой армии" надо победить Венгрию и компенсировать -6 мячей разницы. В конце концов "нейтралы" имеют несколько кадровых проблем перед последним туром. Под вопросом участие Цубера, Шера и Закарии.
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Шотландия – Венгрия
Время: 22:00
Город: Штутгарт
Судья: Факундо Тельо (Аргентина)
Где смотреть: Megogo и Суспільне
Если в первой паре обе команды уже по сути в плей-офф, то в этой одна точно отправится домой. Возможно, даже две, в случае ничьей в Штутгарте.
Победа же выведет одну из команд на третье место, что с высокой долей вероятности будет путевкой в 1/8 финала. Венгры моментами показывали неплохую игру, но очков так и не набрали против фаворитов.
Шотландия же только в бою со швейцарцами продемонстрировала зубы. Шансы команд выглядят равными, но стоит напомнить, что ничья почти точно завершит путь обеих команд на Евро. Поэтому ожидаем бой за все три очка!