Расписание матчей седьмого игрового дня на Евро-2024: кто будет играть 20 июня

На чемпионате Европы-2024 в Германии стартовал второй тур группового раунда. Свои следующие матчи сыграют представители групп В и С.

В четверг, 20 июня, на ЧЕ-2024 состоятся три матча второго тура. Поединок Испании и Италии, который мог бы украсить даже финал, станет центральным, сообщает 24 Канал.

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Словения – Сербия

Время: 16:00

Город: Мюнхен

Где смотреть: Megogo и Суспільне

Балканское дерби на "Альянц-Арене" в Мюнхене откроет программу седьмого игрового дня. В первом туре словенцы чудом спаслись в поединке против Дании. Зато сербы минимально уступили Англии 0:1.

Обе команды сохраняют неплохие шансы на плей-офф. Однако для этого нужно побеждать в очном поединке.

Дания – Англия

Время: 19:00

Город: Франкфурт-на-Майне

Где смотреть: Megogo и Суспільне

Сборная Дании на ровном месте упустила победу над Словенией в первом туре. Однако игра команды показала, что "красно-белые" реально могут претендовать на плей-офф.

Зато "Три льва" в первом поединке скромно победили сербов со счетом 1:0. Главный тренер сборной Англии получил немалое количество критики в свой адрес. Поэтому в поединке против Дании подопечные Гарета Саутгейта обязаны опровергнуть все обвинения.

Победа позволит сборной Англии гарантировать выход в 1/8 финала.

Испания – Италия

Время: 22:00

Город: Гельзенкирхен

Где смотреть: Megogo и Суспільне

Центральным матчем игрового дня станет противостояние Испании и Италии. Обе сборные выиграли свои первые матчи. Слишком убедительной была победа "Фурии роха" над Хорватией (3:0). Зато "Скуадра Адзурра" не без приключений одолела дебютанта континентальных турниров сборную Албании (2:1).

Соперники в рамках чемпионата Европы сыграли между собой семь раз. Две победы на счету итальянцев, а у испанцев лишь одна. Четыре встречи завершились вничью. Поэтому не исключительно, что фавориты Евро-2024 распишут мировую на групповой стадии.

Расписание матчей дня Евро-2024 по футболу: четверг, 20 июня