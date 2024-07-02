Определяем всех четвертьфиналистов: расписание матчей Евро-2024 на 2 июля

В Германии близится к завершению чемпионат Европы 2024 по футболу. Семнадцатый игровой день предоставит фанатам полный список команд, которые вышли в 1/4 финала.

Во вторник, 1 июля, на Евро-2024 состоятся последние два матча 1/8 финала Евро-2024. По их итогу футбольное сообщество узнает имена всех четвертьфиналистов турнира, сообщает 24 Канал.

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Румыния – Нидерланды

Время: 19:00

Город: Мюнхен

Судья: Феликс Цвайер (Германия)

Где смотреть: Megogo

Румыния стала одной из главных неожиданностей групповой стадии. Команда Эдварда Йорданеску выиграла группу Е при довольно плохом кадровом подборе игроков. Особенно румыны поразили в матче против Украины, который выиграли со счетом 3:0.

А непроигрыш Словакии позволил выйти в плей-офф с первого места. Впрочем это не дало "триколорным" потенциально слабого соперника. Наоборот, румыны сыграют с сильнейшей командой из третьих мест.

Нидерланды продемонстрировали мощное нападение в группе, однако в целом выступления команды Кумана были ниже ожидаемого уровня. Победа над поляками была вырвана в конце игры, а Францию и Австрию обыграть не удалось.

Тем не менее, Нидерланды являются фаворитом в 1/8 финала. К тому же "оранжевые" подходят к бою без кадровых потерь, тогда как Румыния не сможет рассчитывать на основного левого защитника Банку из-за дисквалификации.

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Австрия – Турция

Время: 22:00

Город: Лейпциг

Судья: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Где смотреть: Megogo

Если Нидерланды разочаровали в группе, то Австрия вызвала противоположные ощущения. Все логично, эти команды сражались в одной группе и в последнем туре верх взяла команда Ральфа Рангника.

Теперь австрийцев рассматривают как претендентов аж на полуфинал. Но на пути к этой мечте им надо пройти другую "красно-белую" команду, а именно неуступчивую Турцию. Подопечные Монтеллы мощно сыграли в атаке против Грузии и Чехии, что позволило им дважды победить.

Впрочем, против Португалии турки провалились (0:3), поэтому заняли второе место. В Турции мечтают о повторении сказки 2008 года, когда команда дошла до полуфинала.

Помешать этому может отсутствие двух ключевых игроков. Чалханоглу и Акайдын пропускают встречу из-за перебора карточек. У Австрии также есть две потери. Виммер также дисквалифицирован, а Траунер получил повреждение.