У вівторок, 1 липня, на Євро-2024 відбудуться останні два матчі 1/8 фіналу Євро-2024. За їх підсумком футбольна спільнота дізнається імена всіх чвертьфіналістів турніру, повідомляє 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: турнірна таблиця

Румунія – Нідерланди

Час: 19:00

Місто: Мюнхен

Суддя: Фелікс Цваєр (Німеччина)

Де дивитись: Megogo

Румунія стала однією з головних несподіванок групової стадії. Команда Едварда Йорданеску виграла групу Е при доволі поганому кадровому підборі гравців. Особливо румуни вразили у матчі проти України, який виграли з рахунком 3:0.

А непрограш Словаччині дозволив вийти у плей-оф з першого місця. Втім це не дало "триколорним" потенційно слабкого суперника. Навпаки, румуни зіграють із найсильнішою командою з третіх місць.

Нідерланди продемонстрували потужний напад у групі, проте загалом виступи команди Кумана були нижче очікуваного рівня. Перемога над поляками була вирвана в кінці гри, а Францію та Австрію обіграти не вдалось.

Тим не менше, Нідерланди є фаворитом в 1/8 фіналу. До того ж "помаранчеві" підходять до бою без кадрових втрат, тоді як Румунія не зможе розраховувати на основного лівого захисника Банку через дискваліфікацію.

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Австрія – Туреччина

Час: 22:00

Місто: Лейпциг

Суддя: Артур Соареш Діаш (Португалія)

Де дивитись: Megogo

Якщо Нідерланди розчарували у групі, то Австрія викликала протилежні відчуття. Все логічно, ці команди бились в одній групі і в останньому турі гору взяла команда Ральфа Рангніка.

Тепер австрійців розглядають як претендентів аж на півфінал. Але на шляху до цієї мрії їм треба пройти іншу "червоно-білу" команду, а саме непоступливу Туреччину. Підопічні Монтелли потужно відіграли в атаці проти Грузії та Чехії, що дозволило їм двічі перемогти.

Втім проти Португалії турки провалились (0:3), тому посіли другу сходинку. У Туреччині мріють про повторення казки 2008 року, коли команда дійшла до півфіналу.

Завадити цьому може відсутність двох ключових гравців. Чалханоглу та Акайдин пропускають зустріч через перебір карток. У Австрії також є дві втрати. Віммер також дискваліфікований, а Траунер отримав пошкодження.