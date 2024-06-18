Во вторник, 18 июня, пройдут последние встречи в рамках первого тура групповой стадии Евро-2024. В этот день в борьбу вступят команды группы F, сообщает 24 Канал.

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Турция – Грузия

Время: 19:00

Город: Дортмунд

Судья: Факундо Тельо (Аргентина)

Где смотреть: Megogo и Суспільне

Этот матч будет историческим для сборной Грузии. Кавказская команда впервые в истории сыграет на крупном турнире. Подопечные Вилли Саньоля провалили квалификационную группу, но удачно прошли через стыковые встречи, оставив позади Люксембург и Грецию.

У грузин подобралась солидная по именам компания, однако в группе команда будет среди аутсайдеров. Первым соперником подопечных Саньоля станет неуступчивая Турция.

Команда Монтеллы имеет сильный кадровый потенциал, однако на последних крупных турнирах сборной не везло. Этим летом турки твердо намерены пройти в плей-офф, а для этого необходимо преодолевать главного аутсайдера квартета.

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Португалия – Чехия

Время: 22:00

Город: Лейпциг

Судья: Марко Гуида (Италия)

Где смотреть: Megogo

Португалию записывают в перечень основных претендентов на победу в турнире. У Роберто Мартинеса собрался прекрасный состав как в защите, так и в нападении.

Компанию молодых и энергичных футболистов разбавят опытные Пепе, Канселу и Роналду. В отборе лузитаны не заметили соперников, выиграв все 10 матчей. При этом португальцы забивали больше всех и пропускали меньше всех.

Теперь же сборная имеет целью успешно стартовать на Евро. Первый соперник – непростая Чехия, которая выделяется несколькими яркими представителями Бундеслиги и АПЛ, а также имеет неплохую организацию игры. Подопечные Гашека способны потрепать нервы Роналду и Ко.