В борьбу вступают действующие чемпионы: расписание матчей Евро-2024 на 15 июня

В пятницу, 14 июня, стартовал чемпионат Европы 2024 по футболу. Во второй игровой день футбольных болельщиков ждут сразу три интересных матча.

В субботу, 15 июня, состоятся поединки за участие команд из групп "А" и "В". Программу второго игрового дня чемпионата Европы-2024 по футболу в Германии откроет матч между Венгрией и Швейцарией, сообщает 24 Канал.

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Венгрия – Швейцария

Это будет вторая встреча в группе "А", ведь первая открыла Евро-2024 Германия – Венгрия еще 14 июня. Поединок Венгрия – Швейцария начнется в 16:00 (по киевскому времени) на арене в Кельне.

Главным арбитром матча будет 44-летний словенский рефери Славко Винчич. Именно этот судья 1 июня отсудил финал Лиги чемпионов с участием Реал и Боруссии Дортмунд.

Это будет аж 47-я очная встреча Венгрии и Швейцарии в истории их противостояний. Здесь существенным преимуществом обладают венгры – 30 побед против лишь 11-ти у швейцарской сборной. Еще 5 матчей были сыграны вничью.

Испания – Хорватия

Второй матч 15 июня является одним из центральных в рамках группового раунда Евро-2024. На "Олимпийском" стадион в Берлине сойдутся Испания и Хорватия. Английский рефери Майкл Оливер даст свисток о начале матча в 19:00 (по киевскому времени).

Последний раз эти две национальные сборные встречались между собой в финале Лиги наций-2022/2023. Тогда испанские футболисты в серии пенальти были точнее соперника 4:5. В целом эти команды играли между собой 10 раз – 6 побед "фурии рохи", одна мировая и 3 победы хорватов.

Испания и Хорватия уже встречались на одном поле на чемпионатах Европы. Последний раз это было в 1/8 финала прошлого Евро-2020. Тот поединок перетек в дополнительные 15-минутные таймы, ведь в основное время сборные сыграли вничью 3:3. Однако уже в компенсированные таймы голы Мораты и Оярсабаля принесли победу испанцам и выход в четвертьфинал 3:5.

Италия – Албания

Матч между Италией и Албанией закроет программу второго игрового дня Евро-2024 по футболу. Это будет первый поединок на пути к защите титул действующих чемпионов Европы от сборной Италии, которая завоевала это звание на прошлом чемпионате-2020.

В соперниках "скуадро адзурры" будет аутсайдер группы "В" Албания, которым не повезло со жребием, попав в один квартет с топовыми грандами – Италией, Испанией и Хорватией. На их фоне албанцы выглядят самой слабой сборной.

Поединок действующих чемпионов Европы стартует 15 июня в 22:00 (по Киеву). Команды выйдут на футбольное поле стадиона в Дортмунде. Матч рассудит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цваером.